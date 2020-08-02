Фото ⟩ Аномально, но факт: талия девушки - менее 35 см. Это надо видеть!

23-летняя девушка регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует свою аномально тонкую талию, обхват которой составляет 34,7 сантиметра. По словам студентки, некоторые подписчики часто обвиняют ее в том, что она уменьшает свои формы с помощью фотошопа. Другие же уверены, что девушка удалила ребра для достижения такой фигуры.

Сама Наинг настаивает на том, что все дело в генах и ее тонкая талия - дар природы. Кроме того, она отмечает, что не злоупотребляет вредной пищей.

"Я здоровая девушка и не считаю, что у меня есть проблемы с внешностью. Людям нравится моя фигура!" - с гордостью говорит Су.

Лукавит в чем-то жительницы Мьянмы или нет, не беремся судить, но вы должны это видеть!