Почти у половины жителей Латвии не хватает мотивации начать заниматься спортом

Недостаток мотивации и лень (41%), нехватка времени (26%), а также физические и связанные со здоровьем ограничения, на которые указывает почти каждый четвертый житель Латвии (24%), являются наиболее распространенными причинами нехватки физической нагрузки в повседневной жизни, согласно данным опроса Samsung в странах Балтии.

Литовцы так же ленивы в отношении спорта (40%), в то время как в Эстонии около трети респондентов (35%) признают отсутствие мотивации. Литовцы, с другой стороны, являются самыми занятыми в странах Балтии (33%).

Жители признают, что недостаточно двигаются

Чуть более четверти жителей Латвии самокритичны и признают, что они не двигаются и не занимаются спортом ежедневно, более того, 16% респондентов указывают, что объем их физической активности очень низок. Наиболее пассивными являются жители Литвы, где до 41% респондентов признают, что в течение дня им не хватает физической нагрузки.

Треть респондентов в Латвии считают, что они достаточно двигаются и ведут умеренно активный образ жизни, тогда как в Эстонии 40% населения думают так же.

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Тренер призывает начинать постепенно

Функциональный тренер по фитнесу и будущий специалист по спортивному здоровью Ника Линде часто организует различные связанные с физической нагрузкой мероприятия в социальных сетях, чтобы ежедневно мотивировать людей быть более подвижными. Она говорит, что по большей части оправдания отказа от занятий спортом очевидны и их легко преодолеть. Например, одно из самых популярных оправданий - "у меня нет времени" - чаще всего не выдерживает критики, потому что на самом деле нескольких минут каждый час достаточно, чтобы двигаться.

Ника предлагает пять простых способов постепенно и естественным образом стать более активными в своей повседневной жизни и, как следствие, менять свои привычки в пользу более подвижного образа жизни.

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1. Не ждать, а начать!

При малоподвижном образе жизни организм стареет гораздо быстрее, малоподвижность негативно влияет на кровообращение, сон, гормональную активность, а также способствует стрессу. Три часа физической нагрузки в неделю создадут приток энергии, улучшат память, производительность и сделают организм более сильным. Различные короткие тренировки или подсчет шагов при занятии спортом и здоровом образе жизни могут служить вкладом в здоровое тело.

2. Движение каждый час, хотя бы по 5 минут

Ника Линде рекомендует вставать на 5 минут, двигать телом и плечами, походить - это особенно важно для людей, которые проводят свой рабочий день за компьютером. При сидении работают только мышцы нижней части спины и ягодиц, как только другие мышцы также начинают работать, улучшается кровообращение в малом тазу, которое при регулярном и длительном сидении ухудшено. Чтобы создать привычку регулярно двигаться, вы можете использовать часы на телефоне или смарт-часы в качестве напоминания, чтобы вставать и прогуливаться регулярно.

3. Заменить лифт лестницей и искать другие альтернативы "подлиннее"

Согласно результатам опроса, четверть респондентов упоминают ходьбу как единственный вид физической нагрузки, а пятая часть вообще не следит за своей физической нагрузкой. Тем не менее Линде убеждена, что регулярные физические нагрузки - это лучший способ сохранить здоровье тела, улучшить самочувствие и работу мозга. Даже если большая часть дня проходит сидя, довольно легко найти возможности для дополнительных движений, таких как лестница вместо лифта, прогулка на совещание или к принтеру, папка с документами или стакан воды в дальнем углу комнаты.

4. Масссаж шеи и плеч

При регулярном и неправильном сидении за компьютером или телевизором голова, плечи и спина наклоняются вперед, что влияет на осанку и естественное положение спины. Утром или вечером рекомендуется растягивать и массировать шею, чтобы снять лишнюю нагрузку и напряжение на спину.

5. Если тело болит, оно нуждается в физической нагрузке

Любые признаки боли в теле указывают на наличие стянутых мышц в этой области, и тело испытывает недостаток в физической нагрузки. Боль может быть результатом как физического напряжения, такого как однообразное положение тела, так и эмоциональной перегрузки, которая является результатом длительного стресса. В таких случаях следует использовать противоположную группу мышц - например, в случае боли в шее передняя часть плеч должна быть вытянута, а при боли в пояснице следует укреплять мышцы живота и ягодиц.

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