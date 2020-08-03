В Латвии растет число детей; резко сократилось количество уехавших за границу

Удельный вес детей в общем населении страны вырос с 17,1% в 2013 году, когда он был самым низким, до 18,8% в начале этого года.

В ЦСУ отметили, что в последние годы резко сократилось количество детей, которые уехали из Латвии на постоянное место жительства в другую страну.

В 2019 году из Латвии эмигрировали 2184 ребенка, что на 10,7% меньше, чем в 2018-м, и на 53,5% меньше, чем в 2011 году, когда наблюдалась самая активная эмиграция.

Число прибывших на постоянное проживание в Латвию детей выросло с 1353 в 2013 году до 1504 в 2019-м.

В 2019 году в связи с тем, что количество уехавших из страны детей превысило количество прибывших, их общее число сократилось на 680, что является самым низким показателем за последние годы. В 2018 году в результате миграции количество детей сократилось на 1066, в 2013 году - на 2059.

Также в ЦСУ отмечают, что в последние годы продолжает сокращаться количество новорожденных. В 2019 году в Латвии родилось 18 800 детей, что почти на 500 меньше, чем в 2018-м, и на 3200 меньше, чем в 2016 году.