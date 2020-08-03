Пьют одеколон, чтобы опьянеть. Минздрав ищет решение проблемы

Речь идет о, например, спиртосодержащих одеколонах, которые некоторые люди пьют для того, чтобы достичь состояния опьянения.

Министерство здравоохранения указывает, что просто так запретить продажу таких продуктов невозможно - реализация косметических и гигиенических средств регулируется как на национальном, так и на европейском уровне.

"Литва шла по этому пути. Там ввели акцизный налог и хотели запретить косметические спирты, которые в основном производятся в Польше. Но у них начались судебные разбирательства. Поэтому стоит обдумать, как именно вводить эти ограничения", - объяснила представитель Министерства здравоохранения Санита Лаздиня.

Одно из предложенных в прошлом решений этой проблемы в Латвии - применение акцизного налога на спиртосодержащую косметику и средств гигиены. Это уменьшило бы их доступность, поскольку цена на них бы увеличилась бы.

Однако против этого выступает Служба государственных доходов.

Видео: Сюжет TV3 на латышском языке