Пять факторов, ускоряющих старение кожи. Как их замедлить?

С годами приходит не только мудрость, но и первые признаки старения. Как бы нам ни хотелось продлить свою молодость как можно дольше, сохранив нежность, упругость кожи и ясный взор - старение является естественным физиологическим процессом.
Лето - пора, когда свою кожу лица мы подвергаем особому риску преждевременного старения, поэтому фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга объясняет, какие пять факторов ускоряют преждевременное старение кожи, и рассказывает о том, как замедлить вызываемые возрастом изменения кожи лица.
- Первый фактор - загар, в том числе и в солярии
Длительное пребывание на солнце, в том числе и посещение солярия, значительно ускоряет процесс старения кожи. Если предполагается находиться на солнце больше 15 минут, то необходимо воспользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты по крайней мере SPF 25, чтобы уберечь кожу от возможных солнечных ожогов. Доступны солнцезащитные средства разной концентрации: кремы, молочко, эмульсия, пена - каждый может найти наиболее подходящее для своего типа кожи.
- Второй фактор - стресс
Стресс влияет не только на эмоциональное, но и на физическое здоровье и внешний вид кожи - чем больше мы волнуемся, тем быстрее стареем. Последствия стресса могут проявиться в виде акне, выпадения волос и набора веса, в свою очередь, если у человека есть какое-либо кожное заболевание, то стресс может ухудшить ситуацию, вызвав новые заболевания и раздражение кожи. Магний и витамины группы В помогают снять тревогу, поддерживать позитивную энергию и хорошее настроение в течение дня, а также будут способствовать нормальной работе мышц и нервной системы, таким образом устраняя и нарушения сна. Для снижения стресса можно использовать также расслабляющие травяные чаи. Валерьяна, лаванда, мелисса оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают чувство страха, тревогу, беспокойство и бессонницу.
- Третий фактор - недостаток сна
Кожа лица не будет выглядеть красивой и здоровой, если спать меньше 7 часов в сутки. Недостаток сна может отразиться на коже лица как в виде синих кругов под глазами, так и в виде нездорового цвета кожи, а также способен нарушить гормональный баланс в организме, усилить чувство голода и тягу к сладкому, что может создать дополнительные проблемы для кожи лица и организма в целом.
Если имеются трудности с засыпанием, то после консультации с врачом или фармацевтом можно использовать препараты, в состав которых входит мелатонин, помогающий заснуть и облегчающий неприятные ощущения, вызванные нарушениями естественного суточного ритма. Из растительных средств помогут препараты, содержащие хмель и мелиссу. Хмель обладает успокаивающим действием, способствуя глубокому и здоровому сну, в свою очередь лечебная мелисса помогает расслабиться и поддерживать хорошее настроение, способствуя духовному и физическому благополучию.
- Четвертый фактор - недостаточное употребление жидкости
Из-за недостаточного употребления воды кожа лица может стать обезвоженной, что будет способствовать образованию морщинок и изменению рельефа и цвета кожи. Во избежание этого необходимо выпивать по крайней мере 2 литра воды в день. Следует помнить, что в количество выпитой за сутки воды не входят сладкие и газированные напитки, кофе и чай. В свою очередь, для приятной свежести и увлажнения кожи лица снаружи, можно воспользоваться клеточной водой, в составе которой есть гиалуроновая кислота. Она увлажняет кожу и придает энергию клеткам кожи.
- Пятый фактор - невнимательное очищение кожи лица
Независимо от того, используется ли декоративная косметика, одной из важнейших заповедей красоты является обязательное очищение лица от косметики или накопившейся за день пыли. Не смытая косметика и другая грязь забивает поры и не только создает чувство дискомфорта, но и раздражает кожу и может вызвать воспаление. Очищать лицо следует с помощью мицеллярной воды или молочка для лица, однако наиболее подходящие средства, соответствующие вашему типу кожи, сможет посоветовать фармацевт или дерматолог.
- Как предотвратить признаки преждевременного старения кожи?
Хотя еще не обнаружен один конкретный "эликсир молодости", в аптеках для каждой возрастной группы доступны разные продукты, способные замедлить старение кожи. Например, для приема внутрь витаминов, необходимых для организма и кожи, рекомендуется употреблять пищевые добавки, в состав которых входят коэнзим Q10, витамины - A, C, E, селен и цинк, а также коллаген, предназначенный для упругости кожи и уменьшения морщин.
Женщинам после 20 лет, например, не удается устранить последствия бессонной ночи, лишь умыв лицо прохладной водой. Темные круги под глазами, покраснение кожи лица и легкая отечность свидетельствуют о том, что для восстановления требуется больше времени.
В возрасте 25-30 лет обычно уже видны первые признаки старения. Одной из самых заметных примет являются мелкие морщинки, которые со временем становятся все глубже. Для замедления этих процессов существуют различные способы и средства, задерживающие образование морщинок, поэтому в этом возрасте рекомендуется начать пользоваться продуктами для ухода за лицом, в состав которых входят антиоксиданты (витамины A, C, D, E), которые борются со свободными радикалами, замедляя старение кожи.
В возрасте 30-35 лет рекомендуется пользоваться продуктами для ухода за кожей лица, активные вещества которых помогут предотвратить выраженные возрастные и мимические морщины, восстановить эластичность кожи в зоне щек и лба. При выборе продуктов для ухода за кожей в этом возрасте необходимо обратить внимание на то, входит ли в их состав гиалуроновая кислота, отвечающая за уровень влажности кожи, а также omega-3, защищающие кожу от воздействия окружающей среды. Важно обращать усиленное внимание на очистку, увлажнение, а также на питание кожи лица, используя разные маски для лица и сыворотки.
В свою очередь в возрасте после 40 лет процесс восстановления кожи лица происходит намного медленнее. Это значит, что мимические морщины и морщинки вокруг носа и губ становятся более заметными и глубокими, а в уголках глаз образуются более выраженные изгибы. Кожа может выглядеть бледной, меняется цвет лица, под глазами все чаще заметны маленькие отеки и темные круги, а кожа на шее истончается. В этот возрастной период стоит вкладывать больше средств и усилий в сохранение и поддержание состояния кожи лица и приятного внешнего вида, а также здоровья в целом. Например, в дополнение к крему от морщин и крему для глаз раз в неделю рекомендуется использовать укрепляющие маски для кожи лица, предназначенные для зрелой кожи, чтобы обеспечить ей больше влажности, эластичности и упругости.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!