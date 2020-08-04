Пять факторов, ускоряющих старение кожи. Как их замедлить?

Пятый фактор - невнимательное очищение кожи лица

Независимо от того, используется ли декоративная косметика, одной из важнейших заповедей красоты является обязательное очищение лица от косметики или накопившейся за день пыли. Не смытая косметика и другая грязь забивает поры и не только создает чувство дискомфорта, но и раздражает кожу и может вызвать воспаление. Очищать лицо следует с помощью мицеллярной воды или молочка для лица, однако наиболее подходящие средства, соответствующие вашему типу кожи, сможет посоветовать фармацевт или дерматолог.

Как предотвратить признаки преждевременного старения кожи?

Хотя еще не обнаружен один конкретный "эликсир молодости", в аптеках для каждой возрастной группы доступны разные продукты, способные замедлить старение кожи. Например, для приема внутрь витаминов, необходимых для организма и кожи, рекомендуется употреблять пищевые добавки, в состав которых входят коэнзим Q10, витамины - A, C, E, селен и цинк, а также коллаген, предназначенный для упругости кожи и уменьшения морщин.

Женщинам после 20 лет, например, не удается устранить последствия бессонной ночи, лишь умыв лицо прохладной водой. Темные круги под глазами, покраснение кожи лица и легкая отечность свидетельствуют о том, что для восстановления требуется больше времени.

В возрасте 25-30 лет обычно уже видны первые признаки старения. Одной из самых заметных примет являются мелкие морщинки, которые со временем становятся все глубже. Для замедления этих процессов существуют различные способы и средства, задерживающие образование морщинок, поэтому в этом возрасте рекомендуется начать пользоваться продуктами для ухода за лицом, в состав которых входят антиоксиданты (витамины A, C, D, E), которые борются со свободными радикалами, замедляя старение кожи.

В возрасте 30-35 лет рекомендуется пользоваться продуктами для ухода за кожей лица, активные вещества которых помогут предотвратить выраженные возрастные и мимические морщины, восстановить эластичность кожи в зоне щек и лба. При выборе продуктов для ухода за кожей в этом возрасте необходимо обратить внимание на то, входит ли в их состав гиалуроновая кислота, отвечающая за уровень влажности кожи, а также omega-3, защищающие кожу от воздействия окружающей среды. Важно обращать усиленное внимание на очистку, увлажнение, а также на питание кожи лица, используя разные маски для лица и сыворотки.

В свою очередь в возрасте после 40 лет процесс восстановления кожи лица происходит намного медленнее. Это значит, что мимические морщины и морщинки вокруг носа и губ становятся более заметными и глубокими, а в уголках глаз образуются более выраженные изгибы. Кожа может выглядеть бледной, меняется цвет лица, под глазами все чаще заметны маленькие отеки и темные круги, а кожа на шее истончается. В этот возрастной период стоит вкладывать больше средств и усилий в сохранение и поддержание состояния кожи лица и приятного внешнего вида, а также здоровья в целом. Например, в дополнение к крему от морщин и крему для глаз раз в неделю рекомендуется использовать укрепляющие маски для кожи лица, предназначенные для зрелой кожи, чтобы обеспечить ей больше влажности, эластичности и упругости.