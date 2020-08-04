Что удалили со страницы Меган в "Википедии" до того, как о ее романе с принцем узнали все?

К слову

Именно сегодня, 4 августа, Меган празднует свой 39-й день рождения. К слову, недавно с официального сайта королевской семьи исчезла подробная биография Меган Маркл. Как раз перед днем рождения. Раньше в официальных источниках приводилось широкое описание жизни герцогини, где особое внимание было уделено ее благотворительной деятельности.

Сейчас же на официальном сайте британской королевской семьи можно найти только краткую биографию знаменитости, факты о свадьбе с принцем Гарри и рождении малыша Арчи. Также уделено внимание тому, что пара сложила королевские полномочия и переехала в США.

Так что там с "Википедией"?

Первоначальная информация об актрисе в "Википедии": Меган Маркл (родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) - американская фотомодель и актриса. Наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в американской драме "Форс-мажоры". Она была моделью, которая вела американскую версию телевизионного игрового шоу Deal or No Deal (первый сезон), а также играла специального агента Федерального бюро расследований Эми Джессап в научно-фантастическом триллере "Грань".

Анонимный пользователь убрал данные о заслугах Меган в модельном бизнесе и тот факт, что она принимала участие в съемках телеигры Deal or No Deal под номером 24.

Кроме того, как пишут издания, в описании из "модели" тогда еще будущая герцогиня превратилась в "активистку, актрису и гуманитарного работника".

Помимо того, на странице была добавлена информация о деятельности Маркл в ООН, когда она поддержала кампанию HeforShe за равенство полов, а также выступала на Всемирном форуме молодежи One Young World.

Как отмечается, изменения на странице были сделаны с IP-адреса пиар-компании в Лос-Анджелесе, а не дворца, как многие могли бы подумать. Однако кто именно внес изменения - доподлинно неизвестно.

По данным DailyMail, информация была изменена ровно за три дня до того, как герцоги Сассекские представили миру свой роман.