Как советская власть уничтожала еврейские захоронения во Львове

- А много сохранилось еврейских кладбищ в области и городе?

- В области немного сохранилось, а вот во Львове - нет. Самым старым является еврейское кладбище, на котором сейчас расположен Краковский рынок. Оно было реставрировано в 20-х годах ХХ века с соблюдением всех религиозных правил. Первые официальные упоминания об этом кладбище датируются 1414 годом, тогда евреи платили налог за эту землю. Есть информация, что в 1920 году во время реставрации этого кладбища видели захоронения даже 1335-го и 1385 годов. Затем кладбище было закрыто в 1855 году. А на следующий день австрийская власть открыла новое кладбище - на улице Ерошенко. В конце XIX века, когда выделилась отдельная община в районе Вознесения, появилось еще одно еврейское кладбище, которое не сохранилось до наших дней. Также было еще одно кладбище на Кульпаркове вблизи психиатрической больницы. И оно тоже не сохранилось.

- Почему, когда советская власть начала закрывать еврейские кладбища, синагоги, еврейская община не реагировали?

- Боялись, потому что репрессивная машина работала против всех, против евреев тоже, и до Второй мировой войны: и в советской Украине, и во время первого прихода советской власти во Львов в 1939 году. Очень много евреев пострадало от советской власти, если они были владельцами малого бизнеса, юристами, журналистами. Хотя, все же были и те, которые шли против системы и, например, не соглашались подписывать документы о ненужности синагоги во Львове и, соответственно, ее закрытия в 1962 году. Но кто с ними считался? Кроме того, местные евреи, пережившие войну и для которых эта память имела большое значение, уехали отсюда. До войны еврейская община Львова насчитывала почти 100 000 человек, а после войны зарегистрировалось чуть больше 800. Представьте себе, насколько это большие потери. Поэтому люди, для которых город стал сплошными могилами, пытались уехать: в Польшу, США, затем в Израиль.

- Против львовских евреев после Второй мировой войны были репрессии?

- Были. Например, был арестован председатель еврейской общины Лев Серебряный. Его арестовали, потому что синагога стала не только религиозным центром, но и местом сплочения евреев, количество прихожан там постоянно росло. Хотя это уже были не львовяне, а евреи, приехавшие из других регионов, но о своих корнях они помнили. И надо понимать, что официально репрессии были не против религии, ну потому что советская конституция "гарантировала" свободу выбора, поэтому это были обвинения в финансовых махинациях. Больше об этом можно почитать в работах историка Иосифа Гельстона, который исследовал этот вопрос.

- Советская власть боялась еврейской общины?

- Советская власть боялась любого проявления несогласия. И это касалось и еврейской, и украинской, и российской общественности. Власть боялась людей, которые не соглашались с их правилами, и поэтому действовала на опережение, старалась еще до того, как начнутся какие-то беспорядки, подавить саму мысль, что можно что-то в этой системе изменить.

- После закрытия синагоги как евреи общались между собой, проводили религиозные обряды?