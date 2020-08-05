Новые пособия, ухоженные дороги и больше деревьев: что обещают кандидаты на выборах в РД?

29 августа состоятся внеочередные выборы в Рижскую думу. Чтобы у тебя, читатель TVNET, было лучшее представление о людях, которые в следующие неполные пять лет хотят управлять Рижской думой, предлагаем послушать дебаты кандидатов. В первой серии дебатов приняли участие представители трех самых популярных списков: Мартиньш Стакис из списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных", Константин Чекушин из "Согласия" и кандидат в вице-мэры от Visu Latvijai!-TB/LNNK/LRA Эдвард Смилтенс.

Полная запись дебатов:

Какие у кандидатов приоритеты?

В начале передачи кандидатов попросили рассказать о себе и своих приоритетах. Кандидат в мэры от "Согласия" - Константин Чекушин. Он в политике относительно недавно. Баллотировался на выборах в Сейм в 2018 году от "Согласия" и известен как защитник русских школ. Кроме того, он руководит обществом "Интеллект", которое занимается организацией игр "Что? Где? Когда?". По словам Чекушина, главный приоритет партии - социальная стабильность, необходимо думать о дальнейшем развитии социальных программ самоуправления и новых пособиях.

"Во время Covid-19 возникли большие проблемы. У нас уже сейчас выросло число безработных. Нам нужно думать и о них. Мы хотим предложить им бесплатный проезд [в общественном транспорте] на шесть месяцев. В социальной сфере у нас есть предложение о пособии за каждого новорожденного в размере 500 евро",

- отметил Чекушин.

В приоритетах "Согласия" также образование, что предусматривает привлечение молодых педагогов в детсады и школы. Для этого разработана специальная программа. Кроме того, нужно думать о развитии инфраструктуры. Кандидат в мэры от "Согласия" отмечает, что в каждом районе должен быть минимум один парк или детская площадка.

Вторым отвечал кандидат в мэры от "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис. Он - предприниматель и политик. В 13-м Сейме был парламентским секретарем Минздрава, но сложил мандат депутата, чтобы принять участие в выборах в Рижскую думу. У него три важнейших приоритета. Во-первых - приведение в порядок рижских мостов, улиц и тротуаров. Для этого разработан "Рижский план Маршалла", в котором описывается, что за семь лет в Риге будет приведена в порядок вся инфраструктура. Все начатые проекты Стакис обещает закончить, а новые осуществлять так, чтобы они были максимально выгодны рижанам.

"Реализуя новые проекты, мы обещаем, что рижане будут платить за качественно выполненную работу только рыночную цену и ни цента больше", - указал Стакис.

Вторым приоритетом списка являются вопросы хорошего управления, в том числе и искоренение коррупции в городе. Для этого Стакис хочет создать долгосрочную модель сотрудничества с негосударственным сектором города. Третий приоритет - работа над привлечением инвестиций в Риге и способствование инновациям.

О приоритетах Visu Latvijai!-TB/LNNK/LRA рассказал Эдвард Смилтенс. Он - семейный человек, юрист и политик с 12-летним стажем. Смилтенс указал, что объединение партий хочет справиться с последствиями управления прошлого руководства. Во-первых, он считает необходимым инвестировать средства в городскую инфраструктуру. Во-вторых - обеспечить в Риге привлекательную для жителей городскую среду. Третий приоритет списка - значительное снижение очередей в рижских детсадах. В свою очередь, четвертый приоритет - приведение в порядок транспортной сети.

"Чтобы снизить число транспортных средств в Риге и добиться более чистого воздуха и большей мобильности в городе, мы можем создать общую политику, например, в транспортной сфере с самоуправлениями Рижского региона. И мы фактически единственные, кто практически это может сразу же сделать, так как LRA и NA контролируют большую часть самоуправлений региона", - отметил политик.

Какие мосты и дороги будут ремонтировать сначала?

Далее в передаче участников попросили конкретнее рассказать о приоритетах партий в отношеним мостов Риги.

По словам Чекушина, приоритеты - ремонт улицы Чака, моста Браса и Деглавского моста. После этого начнут ремонтировать и Вантовый мост. Несмотря на то, что в будущем, скорее всего, ожидается падение доходов бюджета, кандидат в мэры деньги на эти цели обещает обеспечить.

"Мы понимаем, что средств не хватит, но здесь речь идет о приоритетах, и мы эти деньги обеспечим", - уверяет Чекушин.

В свою очередь Мартиньш Стакис указал, что ранее в столице не хватало денег не на развитие инфраструктуры, а на ее содержание. Следовательно, объем средств на это необходимо увеличить.

"На содержание нужно 37 миллионов в год. До этого депутаты "Согласия" и ЧСР выделяли на это от 16 до 21 миллиона. И результат очевиден - мосты рушатся и улицы в ямах", - раскритиковал прошлую коалицию думы Стакис. Кроме того, по мнению политика, для проектов развития инфраструктуры можно привлечь средства еврофонда.

Отвечая на вопрос о приоритетах в инфраструктуре, Эдвард Смилтенс указал, что это ремонт Брасовского и Деглавского мостов. Деньги на эти цели можно получить как из городского бюджета, так и из еврофонда. В то же время политик предполагает, что планирование средств будет непростым, так как ожидается сильное снижение доходов бюджета самоуправления Риги из-за Covid-19 и методов хозяйствования в городе в прошлом.

Как сократят очереди в детсадах?

По мнению Мартиньша Стакиса, в идеале - чтобы решить проблему очередей в муниципальных детсадах, нужно строить новые. Он признает, что до этого строительство происходило медленно. Возможные решения - доплаты за частные детсады и строительство типовых дошкольных учреждений.

"Одно решение - дать больше денег частным детсадам, увеличив доплаты за детей. Так, чтобы и у них была мотивация открывать больше этих частных детсадов. Однако главным решением остается строительство новых детских садов", - отметил кандидат в мэры.

Он призвал ввести в Риге так называемую "скандинавскую модель". В частности, строить типовые детсады, что можно сделать за несколько месяцев. Это, по мнению политика, было бы быстрее и дешевле.

Кандидат в мэры от "Согласия" Чекушин такой вариант отклонил. По его мнению, строительство новых детсадов излишне, так как государство и Ригу ожидает "демографическая яма".

"У нас впереди демографическая яма. Если мы будем строить новые детсады, они спустя какое-то время будут стоять пустыми. Поэтому я думаю, что нам нужно развивать инфраструктуру, чтобы каждая школа, где это возможно, организовала свой детсад", - высказал свое мнение Чекушин.

В свою очередь Смилтенс предложил три возможных варианта по этому вопросу.

"Одно - найти новые помещения или использовать имеющиеся, чтобы перестроить их под нужды детсадов. Второе - в порядке очереди гарантировать доступ к частным детсадам, где самоуправление выступит посредником. Третье - служба присмотра за детьми, или няни.

Таким образом, есть три главных решения, на что нужно 7-9 миллионов евро, чтобы это дело привести в порядок", - презентовал предложения Visu Latvijai!-TB/LNNK/LRA Эдвард Смилтенс.

Что произойдет со скидками в общественном транспорте?

Во время дебатов представители всех политических сил пообещали, что сохранят все имеющиеся скидки в общественном транспорте Риги.

"Те скидки, которые сейчас полагаются пенсионерам, инвалидам первой и второй группы, школьникам, а также тем, кто работает в опеке, будут сохранены. Это не предвыборное обещание, это то, во что я верю", - сказал Мартиньш Стакис.

То же самое подтвердил и Чекушин, который также добавил, что будет немного изменен порядок применения скидок.

"Все скидки будут сохранены, однако мы хотим чуть изменить их порядок: бесплатный проезд будет для всех, кому менее 24 лет, а также для всех пенсионеров старше 64 лет", - указал политик.

И Эдвард Смилтенс поспешил успокоить рижан:

"Жители по отношению к нашему объединению могут быть спокойны - мы не изменим эти выделенные, действующие скидки".

В то же время, как отметили Смилтенс и Стакис, необходимы значительные изменения в организационной структуре Rīgas satiksme.

Как привести в порядок и развить велосообщение?

При обсуждении планов развития велосообщения в столице среди партий обозначились как одинаковые, так и различные позиции. Все кандидаты - за идею, что нужно продолжать строить велодорожки.

При этом, например, Стакис хочет точно установить место для каждого участника движения.

"У каждого транспортного средства есть свое место. Приоритет, конечно, у пешеходов, затем идут велосипеды и самокаты, далее - общественный транспорт, а только потом автомобили", - уверен политик.

Константин Чекушин о развитии инфраструктуры высказался осторожнее, так как нет ясности о доступных средствах:

"В ближайшее время мы думаем о том, чтобы построить велодорожку в Болдерае, но это вопрос и о средствах. Мы не можем сейчас обещать, что точно в течение года или двух это сделаем. Непонятно, будут ли на это деньги в бюджете".

В свою очередь Смилтенс, говоря о велоструктуре, пообещал перенести в Ригу "хорошие примеры городской среды" из других самоуправлений Латвии, где хозяйничает LRA. Речь идет об Адажи, Сигулде и Лиепае.

"Именно этими самоуправлениями руководит LRA. Мы это сделали там. И мы добьемся этого и в Риге. Мы эти хорошие примеры городской среды хотим перенести в практику самоуправления Риги", - пояснил Смилтенс.

Где необходимы новые зеленые зоны?

По словам Чекушина, "Согласие" хочет видеть минимум один парк или сквер в каждом микрорайоне Риги. Список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" намерен идти еще дальше: Стакис считает, что нужно сажать больше деревьев именно на городских улицах и благоустраивать городские пляжи.

В свою очередь, одним из важнейших предложений Visu Latvijai!-TB/LNNK/LRA в этой сфере является восстановление должности главного садовника Риги. Кроме этого, объединение намерено сажать больше деревьев на городских улицах и восстановить лесные массивы в Риге.

С кем партии готовы создать коалицию?

В завершении передачи у всех участников спросили, с какими политическими силами они готовы объединиться в коалицию в Рижской думе нового созыва.

Первый номер "Согласия" на этих выборах Константин Чекушин в очередной раз отметил, что у партии нет выраженных "красных линий".

"У нас красных линий нет. Все партии, которые согласятся на нашу программу, мы со всеми можем работать вместе. И я вообще считаю, что красные линии только ограничивают демократию. Вы просто не хотите видеть людей, которые голосуют за нас. Вы просто не хотите принять во внимание всех рижан, живущих в Риге. Стыд! Просто стыд!" - отметил политик.

Остальные участники дебатов были более критичны. Например, кандидат в вице-мэры от Visu Latvijai!-TB/LNNK/LRA Эдвард Смилтенс исключил возможность создания коалиции с "Согласием" или его "отпрысками".

"Мы никогда не создадим коалицию, например, с "Согласием" или Русским союзом Латвии. Или с обломками - "Альтернативой" или еще какой-то [партией], отломавшейся от партии "Согласие". Мы с удовольствием не будем создавать коалицию в том числе и с ЧСР, но в случае, если избиратели решат и ситуация будет такова, что у латышских партий окажется меньшинство, и если нам нужно будет сделать решительный выбор - остаться в оппозиции и отдать еще раз на пять лет власть "Согласию" и ЧСР с другими или же все-таки принять власть, - мы в таком случае решим в пользу принятия власти. Потому что еще пять лет дарить этому ужасу, происходившему в Риге последние десять лет - мы этого не допустим", - сказал Смилтенс.

Подобной позиции придерживается и лидер "Для развития/За!" и "Прогрессивных" на этих выборах Мартиньш Стакис.

"Мы будем готовы сотрудничать с теми политическими силами, которые готовы к переменам в Риге. В то же самое время я считаю, что было бы честно по отношению к рижанам, чтобы распущенная коалиция Рижской думы - в частности, "Согласие" и ЧСР - осталась бы в оппозиции", - резюмировал Стакис.