"В венах были оставлены иглы". В Страдиня начата проверка по поводу выписки пациента
В больнице Страдиня начата проверка в связи со способом, как пациента выписали из Центра неотложной медицины - близкие нашли своего родственника на улице, а в венах пациента были оставлены иглы от системы лекарств. Спустя день человек умер у себя дома, сообщает передача Dienas ziņas.
87-летнего католического священника Грегора Кибулиса доставили в больницу, так как он жаловался на сильные боли. Уже скоро пенсионер позвонил своим родственникам и сообщил, что его выписали.
Когда родственники пришли на территорию больницы, они увидели, что мужчина уже вывезен в коляске из больницы под открытое небо. Близких удивило то, что Грегора выписали из больницы со всеми иглами в руках.
После возвращения домой мужчину по-прежнему мучили боли. Снова была вызвана неотложная помощь, но он скончался.
В больнице сообщили, что будут просмотрены записи с камер видеонаблюдения и будет проведена проверка, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Согласно версии больницы - работник вывез его на улицу из помещения на свежий воздух и спустя пару минут ожидания подъехал автомобиль близких, в который пациента усадили. Все катетеры с рук пациента были сняты. Об этом свидетельствует медицинская документация.
Больница готова ответить на все претензии близких, как только получит подпись родственников.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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