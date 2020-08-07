Со следующего года у семей будет возможность бесплатно получать услуги психотерапевта

Услуга включает психотерапевтические консультации для семей с детьми и сеансы групповой психотерапии в качестве меры поддержки для детей в возрасте от 12 до 18 лет, родители которых живут отдельно или находятся в процессе развода.

По словам руководителя консультационного отдела ГИЗПД Инги Гулбе, новая услуга окажет значительную поддержку семьям в кризисных ситуациях.

Первоначально новая услуга будет предоставляться в течение одного года, но, если она покажет хорошие результаты, ее реализацию можно будет продлить.

Психотерапевтические консультации будут предоставляться для всей семьи с детьми любого возраста, в том числе в возрасте до 12 лет. Планируемая продолжительность консультации психотерапевта для одной семьи составит от одного до полутора часов.

В зависимости от специфики каждого случая семья сможет получить от одной до десяти консультаций, однако общее количество консультаций для одной семьи не должно превышать десяти часов.

Также планируется проведение групповых сеансов психотерапии. В первую очередь они предназначены для поддержки детей в возрасте от 12 до 18 лет (не включительно), родители которых живут раздельно или находятся в процессе развода. На этих сеансах дети будут разделены на две возрастные группы - от 12 до 13 лет и от 14 до 18 лет (не включительно).

Предполагаемая продолжительность одной сессии составит два часа, одной группе будет обеспечено до десяти сессий. В течение года планируется организовать до 70 таких групп, в которые будет входить до 20 детей.

Подача заявок на получение услуги будет открыта осенью.