Вс, 9.08.2020
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В магазине Норвегии нашли латвийские лисички. Они стоят почти в пять раз дороже, чем у нас

ФОТО: @aortalastenoze/Twitter

Латвийские лисички можно купить даже в Норвегии! Правда, цена на них "кусается" - за один килограмм этих грибов норвежцам придется заплатить 199 норвежских крон (18,80 евро).

Фотографией латвийских лисичек на прилавке норвежского магазина поделился пользователь Twitter Эдвардс.

По наблюдению RUS TVNET, в воскресенье, 9 августа, на Центральном рынке в Риге латвийские лисички можно приобрести по цене 4 - 5 евро за килограмм или за 2 - 3 евро за литр.

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