В магазине Норвегии нашли латвийские лисички. Они стоят почти в пять раз дороже, чем у нас

Латвийские лисички можно купить даже в Норвегии! Правда, цена на них "кусается" - за один килограмм этих грибов норвежцам придется заплатить 199 норвежских крон (18,80 евро).
Фотографией латвийских лисичек на прилавке норвежского магазина поделился пользователь Twitter Эдвардс.
latvijas gailenes norvēģijā 18.8€/kg 🙂🙂🙂 pic.twitter.com/ibDOkiTZAP— edvards (@aortalastenoze) August 8, 2020
По наблюдению RUS TVNET, в воскресенье, 9 августа, на Центральном рынке в Риге латвийские лисички можно приобрести по цене 4 - 5 евро за килограмм или за 2 - 3 евро за литр.
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