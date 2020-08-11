Домашние роды как осознанный риск женщины
После смерти женщины во время домашних родов в Елгаве в социальных сетях началась дискуссия о безопасности домашних родов. Высказывались противоположные мнения. Одно из них - пересмотреть ответственность акушерок во время домашних родов. Солвита Олсена, эксперт по медицинскому праву и юрист Латвийской ассоциации семейных врачей с этим не согласна. Она отмечает, что женщина имеет право рожать, где хочет. При этом следует уважительно приглашать будущих мам получать качественную медицинскую помощь.
Солвита Олсена
- Эксперт по медицинскому праву.
- Получила степень доктора в Латвийской медицинской академии.
- Докторская степень в правовых науках (Латвийский университет)
- Участвовала в разработке положений Кабинета Министров об оказании помощи в родах в амбулаторных условиях.
Правильно ли я понимаю, что домашние роды можно проводить только в месте, которое находится в пределах 30 минут от службы скорой помощи?
Я не могу сейчас детально рассказать, каковы новые положения [Кабинета министров]. Там надо смотреть. Но в принципе женщина имеет право рожать, где хочет. Таким образом, если Кабинет министров определит, что я могу рожать дома только в том случае, если до больницы можно добраться в течение 30 минут, это положение будет невыполнимо. Поэтому возникает вопрос: Как добраться? Один едет быстрее, другой медленнее и так далее. Но если мы посмотрим на это с точки зрения прав женщин, государство не имеет права диктовать мне, что есть места, где я могу реализовать свои права, а есть места, где не могу.
Как вы думаете, можно ли совместить право женщины рожать, где она хочет, с ее собственной безопасностью и безопасностью ребенка?
Во-первых, предположение, что роды - это что-то более рискованное, чем то, что мы испытываем ежедневно во многих случаях, неверно. Жизнь вообще мероприятие, полное риска.
Тогда сначала поговорим про запланированные домашние роды. Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы права женщины были соблюдены и ее здоровье подвергалось минимальному риску?
Мы знаем, что во всех странах рождение ребенка может закончиться смертью женщины или ребенка. Или со значительным повреждением ребенка или женщины. Это биологическая, медицинская и жизненная реальность.
Нет в мире страны, где бы роды не имели таких негативных исходов. Есть два основных отрицательных показателя исхода родов: здоровье матери и здоровье ребенка. Если мы посмотрим на Латвию, то в течение последних 10 лет эти показатели вызывают у нас серьезное беспокойство, по сравнению, например, с другими европейскими странами.
У меня есть клиенты в юридической практике, которые получили серьезные повреждения во время родов, а также есть случаи, когда серьезно пострадали дети. Так что, конечно, это очень большой вопрос: как обеспечить безопасность родов; и я, кстати, много над этим работаю. Короткий ответ такой: мы должны принять во внимание современные знания, которые есть в акушерстве, и использовать их для оказания помощи, в случае различных обстоятельств во время родов, которые впоследствии приводят к отрицательному исходу. Нам необходимы высококвалифицированные акушеры и хорошее оборудование для них.
У акушеров сейчас нет высокой квалификации?
Если говорить о домашних родах, то, судя по тому, с чем я столкнулась, особенно при работе с клиентами, на мой взгляд, есть. Если говорить о больницах - нет.
То есть, Вы говорите, что специалисты по домашним родам лучше, чем стационарные пациенты?
То, что я вижу, работая в этой отрасли, заставляет меня сделать вывод, что да. Но это единичные случаи. В чем дело? У нас в Латвии нет исследований о квалификации наших специалистов и об исходах родов, почему у нас такие высокие показатели детской смертности при родах. У нас нет исследований, чтобы мы могли увидеть реальную картину исходов родов. К сожалению. У нас есть только статистика по смертности и повреждениям.
Итак, первое, о чем вы упомянули, - это высококвалифицированные специалисты. Потом оборудование. Как вы это оцениваете?
В частности, за последнее время в моей юридической практике был только один случай домашних родов. Там было все необходимое оборудование, предназначенное для конкретного практикующего врача. Но если мы посмотрим на оборудование для домашних родов, то в 2006 году это был довольно большой предмет для обсуждения (отсылка к разработке Правил Кабинета Министров № 611 об оказании помощи при амбулаторных родах - прим. Ред.), То, конечно, для домашних родов необходимо одно оборудование, а для стационаров другие требования. Это совершенно обосновано.
Что нам нужно учитывать? Если посмотреть с точки зрения женщины, то есть так называемые матери с низким уровнем риска. Есть роды с низким уровнем риска и с высоким. И всегда нужно различать эти случаи с предсказуемым низким уровнем риска. В акушерстве мы можем во многом полагаться только на прогнозы риска. Потому что, когда специалист осматривает женщину, на тот момент очень многие риски отсутствуют. Появятся они или нет, ни один специалист не может сказать этого в том конкретном случае.
Правильно, этого нельзя сказать. Но если человек находится в стационаре, есть возможность быстрее оказать ему реанимацию или другую необходимую экстренную помощь.
Это ваше предположение
Нет, это не предположение. Если бы я был в 200 километрах от больницы, тогда было бы логично, что если я умираю и поблизости нет никого, кто мог бы меня реанимировать, я умру.
Если рядом никого нет. Но если рядом есть специалист, который может оказать первую и неотложную помощь, то у вас есть шанс выжить... Эти показатели меняются независимо от этих 200 км.
Однако если женщина находится в 200 км от ближайшей больницы. Ее сопровождает гинеколог или акушерка, которая помогает ей при родах. У этой женщины определенные осложнения, она умирает. И, например, этим врачам или акушеркам нужно специальное оборудование, чтобы спасти эту женщину, которого нет под рукой.
Если есть известные риски, которые могут привести к летальному исходу, большая часть оборудования и знаний у этих специалистов имеется.
Такой подход есть только для нескольких случаев риска. И тот один случай, который сейчас широко обсуждается - когда начинается его массивное кровотечение. Некоторые кровотечения можно предотвратить, и для их устранения есть оборудование. Например, у ребенка на шее есть пуповина. [Акушеры] имеют так называемые топографы, которые могут вовремя диагностировать это и, следовательно, изменить тактику. Также есть лекарства. Вообще, зачем нужны лекарства при родах? Они необходимы только в том случае, если такие ситуации риска произошли. Потому что нормальные, не осложненные роды не требуют лекарств или оборудования. Ребенок рождается естественным путем без вмешательства. Акушерка сидит, ждет и позволяет ребенку родиться. Но именно поэтому у нее есть все необходимое оборудование, чтобы воспользоваться им в случае возникновения одного из известных рисков.
Кроме того, существуют те редкие риски, которые требуют быстрых решений, но они недоступны при домашних родах. Но женщину об этом информируют, и это ее выбор. Как мы также знаем с научной точки зрения, риски, связанные с родами, возникают как в стационаре, так и в домашних условиях. Некоторые из них совпадают, некоторые отличаются.
Любая женщина, решившая родить ребенка, несет риски, связанные с родами.
Потому что в акушерстве есть определенные риски, которые можно снизить с помощью очень хороших технологий, но их нельзя устранить. В то же время я знаю, что если я рожу в больнице, то там тоже могут возникнуть риски, с которыми моя оборудованная больница не сможет справиться. Это только предположение, что там все быстро и доступно.
У меня были клиенты, которые, слава богу, не умерли, но для которых, например, стационар не мог провести экстренную операцию, потому что анестезиолог был занят другой операцией. Или нет для них операционной команды. Надо ждать, например, те же 30 минут. В любом случае риск смерти возможен. Это известный факт, который мы просто должны принять.
Правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, эта проблема, которая недавно появилась в латвийском публичном пространстве о домашних родах, несколько раздута?
Да, эта проблема раздута, и раздута из-за незнания. Обсуждение, которое происходит в данный момент, связано с тем, что люди не знакомы с сутью дела и, кстати, с последними данными исследований по анализу этих рисков.
В публичной сфере бытует мнение, что должна оцениваться гражданская и уголовная ответственность акушерок в случаях, когда домашние роды заканчиваются смертью женщины. Что вы думаете об этой идее?
Идея снова полностью отражает невежество людей.
Люди и врачи, в том числе, не изучавшие медицинское право, не разбираются в системе ответственности в медицине, не разбираются в вопросах врачебных ошибок.
Поймите, акушерство, как неотложная хирургия и неотложная медицина, - это отрасли высокого риска. Фактически, любой врач, который будет работать в этой отрасли, рискует совершить ошибку, когда начнет помогать пациенту.
Но речь шла о гражданской и уголовной ответственности акушерок. Нужна, не нужна, рассмотреть, почему?
В настоящее время в Латвии действует система ответственности. Для любого врача. Акушерку здесь выделить нельзя. Любой практикующий врач, любой профессионал несет ответственность за свои ошибки.
Получается ответственность для акушерок уже есть. Какая?
Административная, гражданско-правовая и уголовная.
Где у нас проблема с уголовной ответственностью? В прошлом году, если не ошибаюсь, в Медицинской ассоциации было предложение убрать статью об уголовной ответственности врачей из уголовного закона. И я в принципе с этим согласна.
Если мы будем наказывать врачей, акушерок, медсестер и фельдшеров уголовной ответственностью за их ошибки, то завтра нас будет некому лечить.
Мы не можем наказывать виновных в профессиональных нарушениях с помощью уголовной ответственности. И другие страны тоже так не делают. Например, в Нидерландах, Финляндии, Швеции и других странах, если врач допустил ошибку, для пациентов действует [компенсационная] система. У нас также теоретически есть Фонд врачебного риска, который работает очень плохо, и поэтому мы обычно не можем сделать компенсацию пострадавшим пациентам. У нас по середине есть Инспекция здравоохранения, с таким уровнем знаний и понимания медицинских ошибок, что волосы встают дыбом.
Если человек умирает по ошибке, то в идеальном мире Фонд врачебного риска должен возместить определенную сумму его родственникам?
Да. Есть два решения: одно - компенсировать пациенту потерю, а второе - должна быть нормальная [медицинская] система оценки ошибок, а затем система устранения ошибок, которая в Латвии фактически отсутствует. Как мы знаем из прошлой, если не ошибаюсь, статистики Евробарометра, есть такой показатель - сколько людей умирает из излечимых случаев. В Латвии последний процент был 47. (Это данные Евростата за 2015 год - ред.) У нас много людей умирает. У нас постоянно умирают пациенты в излечимых случаях. О них никто не говорит, никто о них не беспокоится.
Что касается незапланированных домашних родов, например, случай с сектой Елгавы. Что в законе говорится о незапланированных домашних родах?
То, что я сказала о праве женщины выбирать рожать где угодно, так оно и есть. Но с достойным и уважительным отношением этих женщин нужно приглашать для получения качественной помощи.
Мы должны стремиться к тому, чтобы женщины везде получали квалифицированную медицинскую помощь.
Как только у нас будет квалифицированная медицинская помощь в 200 км от больницы, если начнется происходить что-то плохое, когда эти риски возникнут, то большую часть рисков можно будет устранить с помощью оборудования, которое будет доступно дома. Нам действительно нужно попытаться поддержать каждую женщину достойными и безопасными для нее способами. Нельзя тащить беременную женщину силой куда-нибудь. Но мы должны попытаться предложить ей все достойные и хорошие решения, которые у нас есть.
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