Домашние роды как осознанный риск женщины

То есть, Вы говорите, что специалисты по домашним родам лучше, чем стационарные пациенты?

То, что я вижу, работая в этой отрасли, заставляет меня сделать вывод, что да. Но это единичные случаи. В чем дело? У нас в Латвии нет исследований о квалификации наших специалистов и об исходах родов, почему у нас такие высокие показатели детской смертности при родах. У нас нет исследований, чтобы мы могли увидеть реальную картину исходов родов. К сожалению. У нас есть только статистика по смертности и повреждениям.

Солвита Олсена ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Итак, первое, о чем вы упомянули, - это высококвалифицированные специалисты. Потом оборудование. Как вы это оцениваете?

В частности, за последнее время в моей юридической практике был только один случай домашних родов. Там было все необходимое оборудование, предназначенное для конкретного практикующего врача. Но если мы посмотрим на оборудование для домашних родов, то в 2006 году это был довольно большой предмет для обсуждения (отсылка к разработке Правил Кабинета Министров № 611 об оказании помощи при амбулаторных родах - прим. Ред.), То, конечно, для домашних родов необходимо одно оборудование, а для стационаров другие требования. Это совершенно обосновано.

Что нам нужно учитывать? Если посмотреть с точки зрения женщины, то есть так называемые матери с низким уровнем риска. Есть роды с низким уровнем риска и с высоким. И всегда нужно различать эти случаи с предсказуемым низким уровнем риска. В акушерстве мы можем во многом полагаться только на прогнозы риска. Потому что, когда специалист осматривает женщину, на тот момент очень многие риски отсутствуют. Появятся они или нет, ни один специалист не может сказать этого в том конкретном случае.

Правильно, этого нельзя сказать. Но если человек находится в стационаре, есть возможность быстрее оказать ему реанимацию или другую необходимую экстренную помощь.

Это ваше предположение

Нет, это не предположение. Если бы я был в 200 километрах от больницы, тогда было бы логично, что если я умираю и поблизости нет никого, кто мог бы меня реанимировать, я умру.

Если рядом никого нет. Но если рядом есть специалист, который может оказать первую и неотложную помощь, то у вас есть шанс выжить... Эти показатели меняются независимо от этих 200 км.

Однако если женщина находится в 200 км от ближайшей больницы. Ее сопровождает гинеколог или акушерка, которая помогает ей при родах. У этой женщины определенные осложнения, она умирает. И, например, этим врачам или акушеркам нужно специальное оборудование, чтобы спасти эту женщину, которого нет под рукой.

Если есть известные риски, которые могут привести к летальному исходу, большая часть оборудования и знаний у этих специалистов имеется.