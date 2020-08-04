"Пора начинать говорить об ответственности акушерок". Во время домашних родов умерла молодая женщина

Госполиция сообщает, что 31 июля 2020 года во время домашних родов умерла женщина 1983 года рождения. Полиция начала уголовный процесс по ст. 13 Уголовного закона "Преступление против здоровья человека". Причины смерти будут установлены в ходе расследования.

Инспекция здравоохранения знает об этом случае и будет расследовать его.

"Очередной случай подтверждает, что пора начинать говорить о юридической ответственности акушерок и о содержании договора, который подписывает женщина", - комментируя трагический случай, отмечает Роберт Фурманис.

"Домашние роды - это огромный риск как для матери, так и для ребенка, потому что помощь может быть запоздалой. Роды - это физиологический процесс, при котором риск может возникнуть в любой момент.

Каждое дело должно быть тщательно расследовано, оценены действия акушерки и ее тактика. При необходимости акушерка должна нести гражданскую или уголовную ответственность.

Кроме того, должна быть четкая информация о компетентности акушерки, ее образовании и оборудовании. Есть значительная разница между рождением ребенка в больнице, где доступна реанимация, и домашними родами, где возможность предоставить помощь ограничена. После того, как ответственность акушерок при домашних родах будет определена юридически, будет рассмотрен и вопрос о том, должен ли этот процесс происходить дома. Конечно, это свободный выбор каждого, но нужно понимать, что домашние роды - это огромный риск", - говорит доктор.

В Латвии более 200 детей каждый год рождаются дома. Тем не менее эксперты подчеркивают: безопасных родов нет, и проблема в том, что эти риски непредсказуемы.

Например, 5-10% малышей после рождения нуждаются в реанимации.

У Латвийской ассоциации акушеров пока нет информации о том, что именно произошло. Известен только факт, что при домашних родах женщина умерла. "Это однозначно чрезвычайное происшествие, которое будет проанализировано и оценено", - говорит Вия Батхена-Крастиня, президент Латвийской ассоциации акушеров. "Запланированные домашние роды вне больницы разрешены женщинам с низким уровнем риска", - добавляет она.

Акушерка отмечает, что при любых родах - с низким или высоким уровнем риска - в любой момент могут появиться риски.

"Кроме того, необходимо учитывать, что ресурс, который можно привлечь "здесь и сейчас", при домашних родах ограничен. В больнице тоже не всегда можно избежать всех рисков, но даже в самых маленьких стационарах региона больше медицинских, диагностических и технологических ресурсов, чем дома", - говорит Батхена-Крастиня.

В 2017 году из более чем 20 406 родов 249 были проведены вне стационаров. Данные за 2016 год похожи - из 21 442 рожениц 257 предпочли родить своих детей вне больниц. В 2018 году 287 родов прошли за пределами стационаров. В одном случае ребенок родился мертвым, в другом - новорожденный был переведен в центр перинатальной помощи. В 2015 году в Латвии 283 женщины рожали дома. В двух случаях домашние роды были приостановлены и беременные перевезены в больницу, в четырех случаях новорожденные были доставлены в больницу. С 2009 года, когда 141 ребенок родился вне больницы, количество домашних родов увеличилось.

"Домашние роды в Латвии законны, и все же надо понимать, что возможность оказания неотложной помощи матери или ребенку дома значительно ограничена по сравнению со стационаром, и про роды никогда нельзя утверждать, что это процесс без рисков", - рассказала TVNET в прошлом году гинеколог и акушер Veselības centra 4 Вия Вейса.

"Мы никогда не можем знать, что произойдет в следующий момент, как будет развиваться ситуация, - объясняет врач. - В больнице в случае возникновения осложнений при родах можно пригласить других специалистов, прибегнуть к хирургическому вмешательству, использовать современные технологии, предназначенные для безопасного ухода за матерью и ребенком".

Вейса говорит, что в наше время в больнице женщина может выбирать, как рожать - например, принимая ванну или даже в нетрадиционной позе, если это позволяет состояние матери и ребенка.