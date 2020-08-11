Массовая паника в Каннах: пострадали десятки человек, хотя опасности не было

Ранены 44 человека. Часть пострадавших была доставлена в больницы на автомобилях скорой помощи, другие же добрались туда своими силами.

Все повреждения были легкими. Большинство пострадавших получили травмы нижних частей ног.

Повреждения были получены, когда отдыхающие и гости ресторана наталкивались на других таких же отдыхающих, убегая от угрозы, которой нет.

Реагируя на последствия массовой паники, на набережной Круазет были направлены почти 100 работников скорой помощи.

"В Каннах не было никакой стрельбы", а "коллективная паника, когда кто-то выкрикнул "стреляют", - пояснил в Twitter мэр Давид Лиснар.

Паническая реакция "много чего говорит об уровне напряжения в нашем обществе", - указал глава города.

О том, что никакой стрельбы не было, сообщила и администрация региона.