В Москве в распространении гостайны обвиняют блогера, который снимал ролики о "заброшках"

Уголовное дело против Пыжа было возбуждено 5 августа, а арестовали его на следующий день. Ему предъявлены обвинения в связи с незаконным получением сведений, составляющих гостайну, сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж. Закон предусматривает от трех до восьми лет колонии.

На Youtubе Пыж ведет канал urbanturizm - там он выкладывает ролики, где посещает различные промышленные объекты, в том числе закрытые. В частности, отмечают "Открытые медиа", у него на канале есть ролик с посещением действующей радиолокационной станции "Днепр-М", расположенной в Мурманской области. Этот объект является частью системы предупреждения о ракетном нападении на Россию.

Адвокат Пыжа по назначению утверждает, что уголовное дело не связано с его видеороликами.