Ср, 12.08.2020
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В Москве в распространении гостайны обвиняют блогера, который снимал ролики о "заброшках"

ФОТО: Андрей Пыж/Вконтакте

В Москве по обвинению в распространении государственной тайны арестован петербургский блогер Андрей Пыж ("Андрей МШ"). Об этом сообщают "Открытые медиа". 

Уголовное дело против Пыжа было возбуждено 5 августа, а арестовали его на следующий день. Ему предъявлены обвинения в связи с незаконным получением сведений, составляющих гостайну, сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж. Закон предусматривает от трех до восьми лет колонии. 

На Youtubе Пыж ведет канал urbanturizm - там он выкладывает ролики, где посещает различные промышленные объекты, в том числе закрытые. В частности, отмечают "Открытые медиа", у него на канале есть ролик с посещением действующей радиолокационной станции "Днепр-М", расположенной в Мурманской области. Этот объект является частью системы предупреждения о ракетном нападении на Россию. 

Адвокат Пыжа по назначению утверждает, что уголовное дело не связано с его видеороликами. 

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