Опубликован рейтинг латвийских школ по результатам международных олимпиад

Эта школа набрала 123 очка и занимает первое место с большим отрывом.

2-е место сохранила Инженерная средняя школа Рижского технического университета - 16 очков, на третьем - Цесисская государственная гимназия, набравшая 15 очков. В первую пятерку лучших школ входят также гимназия Северных стран, рейтинг которой составляет 15 очков, и Гулбенская краевая государственная гимназия - 9 очков.

6 - 9-е места в рейтинге занимают четыре школы, набравшие по 6 очков - Приекульская средняя школа, 10-я Рижская средняя школа, Даугавпилсская государственная гимназия и Агенскалнская государственная гимназия.

10-13-е места (по 4 очка) заняли Рижский французский лицей, Друвская средняя школа, 2-я Рижская государственная гимназия, 1-я Олайнская средняя школа, 14-е место (3 очка) - 1-я Вентспилсская гимназия.