Ситуация в Беларуси: активисты объединились в цепь против политических репрессий

Подходит к концу вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов.
21 августа. Главное:
- Светлана Тихановская провела пресс-конференцию в Вильнюсе: "Вернусь в Беларусь, когда буду чувствовать себя в безопасности".
- Валерий Цепкало на своей пресс-конференции заявил, что Лукашенко не будет руководить страной уже осенью.
- Лукашенко о ситуации в стране: "Это моя проблема, которую я должен решать. Поверьте, в ближайшие дни решим" и "Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России".
- Лукашенко подтвердил, что на место протестующих журналистов взяли россиян.
- Вечером началась масштабная акция в Минске - активисты выстраиваются в многотысячную цепь против политических репрессий.
- Текстовая прямая трансляция:
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