Пт, 21.08.2020
Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам - люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Ситуация в Беларуси: активисты объединились в цепь против политических репрессий

ФОТО: AFP/SCANPIX

Подходит к концу вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов. 

21 августа. Главное:

  • Светлана Тихановская провела пресс-конференцию в Вильнюсе: "Вернусь в Беларусь, когда буду чувствовать себя в безопасности".
  • Валерий Цепкало на своей пресс-конференции заявил, что Лукашенко не будет руководить страной уже осенью.
  • Лукашенко о ситуации в стране: "Это моя проблема, которую я должен решать. Поверьте, в ближайшие дни решим" и "Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России".
  • Лукашенко подтвердил, что на место протестующих журналистов взяли россиян.
  • Вечером началась масштабная акция в Минске - активисты выстраиваются в многотысячную цепь против политических репрессий.
  • Текстовая прямая трансляция:

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