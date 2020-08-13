Водителю без предупреждения аннулировали полис ОСТА. Оказалось, все дело в лицензии на перевозку

Пенсионер был очень удивлен, так как в полисе ОСТА было написано, что он действует еще пару недель.

Оказалось, что полис аннулировало, не сообщив Юрису, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств, так как мужчина получил в этом учреждении новую карточку лицензии на коммерческие пассажироперевозки на легковом автомобиле.

Юрис написал жалобу и получил пояснение, что таков порядок и все.

Юрис осознает, что незнание закона не освобождает от ответственности, однако оспорил наложенный штраф в надежде на понимание ситуации. Полицейские навстречу не пошли.

В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств признают - Юрис прав. Такой порядок не особо удобен предпринимателям, но и кратковременные поставщики коммерческих услуг в нашей стране - явление новое, связанное с приходом на рынок перевозчиков Bolt и Yandex. Законодатель, издавая эту норму, предусматривал, что предприниматели будут брать карточки на коммерческие перевозки пассажиров на более длительные периоды, а не на несколько дней и с перерывами.

Таким образом, случай Юриса - не единственный, и бюро страховщиков еще несколько месяцев назад создало предложения по улучшению ситуации.

В частности, за неиспользованные дни аннулированного полиса клиент может потребовать у страховщика возврат средств. Для Юриса это слабое успокоение, так как со старым полисом он попал в небольшое ДТП, поэтому ему никакие средства не полагаются, сообщает передача.