Дочь иммигрантов, прокурор, любительница кедов Converse: Кто такая Камала Харрис?

В детстве мать Камалы Харрис жила в этом доме в Ченнае Reuters

Ее родители - уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис встретились в университете Беркли. Мать защищала диплом по исследованиям в области лечения рака, отец - по экономике. Оба были активистами движения за равные права, постоянно участвовали в акциях и митингах, и, как утверждают, брали с собой на демонстрации дочь, пока та была еще в коляске.

Родители Харрис развелись, когда ей было семь лет, так что мать одна воспитывала и ее, и младшую сестру. Семья жила в небогатом, преимущественно афроамериканском районе. Но в конце 60-х в Калифорнии объявили о программе "интеграции" расовых меньшинств, приписав чернокожих детей из бедных семей к школам в благополучных белых районах. В одну из таких школ попала и Харрис.

Имя для нее выбирала мать, старавшаяся подчеркнуть индийские корни - на хинди "Камала" означает лотос, а второе имя Деви взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви.

"Культура, в которой поклоняются богиням, рождает очень сильных женщин", - говорила Шамала Гопалан в интервью Los Angeles Times.

При этом в детстве Камала посещала и индуистский храм, и баптистскую церковь, где собирались чернокожие.

"Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух черных дочерей, - написала она позднее в своей автобиографической книге. - Она хотела, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами".

Позднее семья переехала в Канаду, где Шамале Гопалан предложили профессорскую должность в университете Макгилл. Если верить автобиографической книге Харрис, в Монреале она и ее младшая сестра Майя провели первую успешную демонстрацию - в доме, где они жили, детям было запрещено играть на лужайке перед парадным входом, но после устроенной ими акции это правило было отменено.

Закончив школу, Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике в университете Ховард, в Вашингтоне, который входит в число так называемых "исторических колледжей для чернокожих", а затем защитила магистерскую диссертацию по юриспруденции в Калифорнийском университете в Беркли.

Прокурор

В 1990 году Харрис сдала экзамен на право занятия адвокатской деятельностью, но вместо этого решила пойти на работу в окружную прокуратуру округа Аламида в Окленде. Новой сотруднице получили вести дела, связанные с сексуальными преступлениями.