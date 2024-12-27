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24-летний житель Эстонии выиграл миллион евро

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Победа стала для молодого человека настоящим сюрпризом. Снимок иллюстративный.
Победа стала для молодого человека настоящим сюрпризом. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В канун Рождества 24-летний житель Эстонии, приняв участие в кампании "Охота за миллионом", выиграл миллион евро, - пишет Limon.ee.

Участники кампании "Охота за миллионом" - игроки онлайн-казино. Каждую игру они зарабатывали билеты, среди которых позже разыгрывались те, кто сможет принять участие в финальном розыгрыше и заработать миллион евро.

Счастливым победителем стал 24-летний житель Эстонии, который выиграл место в финале еще в июне.

Несмотря на то, что он оказался среди 19 финалистов и был уже довольно близок к победе, огромный выигрыш стал для молодого человека настоящим сюрпризом.

"Я очень рада за победителя. Также радует тот факт, что молодой человек планирует инвестировать выигранную сумму, а не сразу потратить ее", - отметила представитель Optibet Eesti Анника Паюпуу.

Это был самый крупный выигрыш на Optibet в этом году.

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