Участники кампании "Охота за миллионом" - игроки онлайн-казино. Каждую игру они зарабатывали билеты, среди которых позже разыгрывались те, кто сможет принять участие в финальном розыгрыше и заработать миллион евро.

Счастливым победителем стал 24-летний житель Эстонии, который выиграл место в финале еще в июне.

Несмотря на то, что он оказался среди 19 финалистов и был уже довольно близок к победе, огромный выигрыш стал для молодого человека настоящим сюрпризом.

"Я очень рада за победителя. Также радует тот факт, что молодой человек планирует инвестировать выигранную сумму, а не сразу потратить ее", - отметила представитель Optibet Eesti Анника Паюпуу.

Это был самый крупный выигрыш на Optibet в этом году.

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