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Клинт Иствуд засудил литовскую компанию

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Фото статьи
Фото: Jordan Strauss

Клайпедский окружной суд частично удовлетворил иск голливудского актера Клинта Иствуда к литовской компании о незаконном использовании имени актера для рекламы продукта на основе конопли.

В 2021 году актер и представляющая его права компания Garrapata обратились в суд в США, обвиняя литовскую фирму Mediatonas в незаконном использовании его имени и образа для продвижения своей продукции, тем самым создавая впечатление, что актер к ней причастен. Истец требовал выплатить компенсацию в размере 6,1 млн долларов США. Иск был удовлетворен.

Но поскольку литовская компания была ликвидирована, требование выдвинули к ее владельцу - Гедрюсу Бучинскасу. 

Делом занялись литовские судебные инстанции и оно длилось несколько лет. Суд в Литве пришел к выводу, что Бучинскас был осведомлен о судебных разбирательствах в США как до, так и во время ликвидации компании, и это побудило его ликвидировать успешную и прибыльную компанию. 
 

В итоге было принято решение в пользу Иствуда о взыскании с Бучинскаса 250 тысяч евро.

Клайпедский окружной суд указал, что в данном случае размер ущерба определяется в соответствии с законодательством Литовской Республики. Смягчающими обстоятельствами стало то, что финансовое положение компаний, подконтрольных ответчику, не позволяет компенсировать запрошенную сумму, а также тот факт, что с момента нарушений уже прошло много времени.

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