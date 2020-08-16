Лукашенко снова созвонился с Путиным, после чего вышел на митинг и пугал танками НАТО

Лукашенко и Путин пообщались по телефону второй раз за сутки. "Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - сообщило белорусское агенство новостей "Белта".

Вскоре после этого сообщения Александр Лукашенко вышел к "своим" митингующим на площадь Независимости. Его встретили овациями и криками "За батьку!".

"Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли. Друзья, я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века защитить свою страну. Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. (...).

Я хочу обратиться к тем, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить, чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой! Вы хотите перемен? Скажите, каких! Вы хотите вертолетных денег? Но деньги надо зарабатывать не на площади, а на заводах!" - цитирует Лукашенко "Медуза".

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ.

Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - приводит слова Лукашенко Русская служба BBC.

"Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой", - добавляет СМИ.

"Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из нор. Ими управляют чужие люди. Они видят западные границы нашей Беларуси, здесь под Минском, как в 1939, а не под Брестом. Мы встанем все Брестской крепость, страну не отдадим! (...)

Загубите не Лукашенко, загубите первого президента - это будет начало вашего конца - вы будете стоять на коленях, как в Украине и других странах и молиться, неизвестно на кого", - пишет BBC.

Проговорив около получаса, Лукашенко закончил речь словами:

"Огромное спасибо, что показали: вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут это помнить. Большое вам спасибо! Я стою впервые в жизни перед вами на коленях. Вы это заслужили!". При этом на колени он не встал, но поклонился в пол и сошел с трибуны под крики "Спасибо!", отмечает BBC.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.