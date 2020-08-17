В Литве за сутки - 20 новых случаев Covid-19, В Эстонии - два

Эстония

Согласно Регистру народонаселения, один из заразившихся проживает в Ида-Вирумаа, второй - на Сааремаа.

По состоянию на утро 17 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось шесть пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Всего в Эстонии сделано 134 863 тестов, из них 2192, то есть 1,6% оказались положительными.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2436, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

В настоящее время коронавирусом в Литве больны 637 человек, 1705 человек выздоровели. В изоляции находится 3168 человек.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 завозных случая.

За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 453.