Пн, 17.08.2020
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Меркель поговорит по телефону с Путиным. Цель звонка - Беларусь

Ангела Меркель

ФОТО: WILL OLIVER / EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник во время телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой поблагодарила Литву за помощь, которую государство оказало Светлане Тихановской.

Как сообщило бюро президента Литвы, Меркель поинтересовалась самочувствием и дальнейшими планами Тихановской.

Во время разговора обсуждался и предстоящий внеочередной видеосаммит Евросовета, на котором будет говориться о кризисе в Беларуси и возможных санкциях.

Канцлер Германии проинформировала президента Литвы, что утром во вторник у нее предусмотрен телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В данный момент Германия по дипломатическим каналам пытается связаться и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы попытаться решить сложившуюся в стране ситуацию, говорится в сообщении бюро президента.

Разговор Меркель и Науседы коснулся и возможной поддержки для укрепления гражданского общества в Беларуси.

Напомним, Литва приняла у себя оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую и ее детей. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь после того, как на следующий день после выборов попыталась подать жалобу в ЦИК с требованием пересчитать голоса, и, возможно, получила угрозы по отношению к себе, детям и мужу - оппозиционному активисту Сергею Тихановскому, который в данный момент находится в заключении в Беларуси.

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