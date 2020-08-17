Меркель поговорит по телефону с Путиным. Цель звонка - Беларусь

Во время разговора обсуждался и предстоящий внеочередной видеосаммит Евросовета, на котором будет говориться о кризисе в Беларуси и возможных санкциях.

В данный момент Германия по дипломатическим каналам пытается связаться и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы попытаться решить сложившуюся в стране ситуацию, говорится в сообщении бюро президента.

Напомним, Литва приняла у себя оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую и ее детей. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь после того, как на следующий день после выборов попыталась подать жалобу в ЦИК с требованием пересчитать голоса, и, возможно, получила угрозы по отношению к себе, детям и мужу - оппозиционному активисту Сергею Тихановскому, который в данный момент находится в заключении в Беларуси.