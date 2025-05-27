Видео В Риге столкнулись два BMW, один автомобиль перевернулся на крышу

ДТП произошло на перекрестке улиц Шампетера и Рукавас вскоре после 13:00. Водители и пассажиры обеих машин выбрались самостоятельно.

Молодые люди, находившиеся в одном из BMW, отказались от госпитализации, а водителя другого BMW медики доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Движение на перекрестке было остановлено на длительное время, поскольку перевернутый на крышу автомобиль было непросто вернуть в нормальное положение.

Черный BMW ехал по улице Рукавас и поворачивал налево на улицу Шампетера. В это время синий BMW двигался по улице Шампетера и намеревался продолжить движение прямо, пересекая перекресток с улицей Рукавас. Синий автомобиль нарушил правила и врезался в черный BMW, который в результате перевернулся на крышу.

Видео: Сюжет программы Degpunktā