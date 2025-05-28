Как женская интуиция помогла поймать серийного убийцу в Саулкрасты в 1979 году

Летом 1979 года женщины стояли в дюнах Саулкрасты с железными прутьями в руках, полные решимости "разорвать ублюдка на куски, растерзать его на месте". Несколько человек приехали из Мурманска. Сотрудникам милиции пришлось проявить всю свою изобретательность, чтобы помешать женщинам расправиться на месте с убийцей 10-летней девочки Александром Носовым, которого доставили на место преступления для допроса. Бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс делится воспоминаниями о том, как был пойман серийный убийца, убивший маленькую девочку из пионерского лагеря "Североникель" в саулкрастском лесу, и какие ужасающие подробности всплыли в ходе расследования.
Лагерь в Саулкрасты, полное название которого было Пионерский лагерь Мурманского совета народного хозяйства комбината "Североникель", занимал огромную территорию и предназначался для детей со всего СССР, но в основном с Крайнего Севера.