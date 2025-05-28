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Как женская интуиция помогла поймать серийного убийцу в Саулкрасты в 1979 году

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи

Летом 1979 года женщины стояли в дюнах Саулкрасты с железными прутьями в руках, полные решимости "разорвать ублюдка на куски, растерзать его на месте". Несколько человек приехали из Мурманска. Сотрудникам милиции пришлось проявить всю свою изобретательность, чтобы помешать женщинам расправиться на месте с убийцей 10-летней девочки Александром Носовым, которого доставили на место преступления для допроса. Бывший инспектор уголовного розыска Анатолий Зейлюкс делится воспоминаниями о том, как был пойман серийный убийца, убивший маленькую девочку из пионерского лагеря "Североникель" в саулкрастском лесу, и какие ужасающие подробности всплыли в ходе расследования.

Лагерь в Саулкрасты, полное название которого было Пионерский лагерь Мурманского совета народного хозяйства комбината "Североникель", занимал огромную территорию и предназначался для детей со всего СССР, но в основном с Крайнего Севера.

Дети обычно свободно гуляли по близлежащему сосновому лесу, играли в прятки, прыгали между упавшими ветками и собирали чернику. Они чувствовали себя в безопасности. Так было и в тот день. Группа детей во главе с руководителем шла по лесной тропинке со стороны моря. Десятилетняя девочка из Мурманска отстала от остальных. Может быть, остановилась вытряхнуть песок из сандалий, а может быть, заметила черничную грядку с особенно крупными ягодами.

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