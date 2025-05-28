Как женская интуиция помогла поймать серийного убийцу в Саулкрасты в 1979 году

Лагерь в Саулкрасты , полное название которого было Пионерский лагерь Мурманского совета народного хозяйства комбината "Североникель", занимал огромную территорию и предназначался для детей со всего СССР, но в основном с Крайнего Севера.

Дети обычно свободно гуляли по близлежащему сосновому лесу, играли в прятки, прыгали между упавшими ветками и собирали чернику. Они чувствовали себя в безопасности. Так было и в тот день. Группа детей во главе с руководителем шла по лесной тропинке со стороны моря. Десятилетняя девочка из Мурманска отстала от остальных. Может быть, остановилась вытряхнуть песок из сандалий, а может быть, заметила черничную грядку с особенно крупными ягодами.