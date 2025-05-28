Как пустующее здание школы превратилось в культурный центр на Саркандаугаве

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - новый общественный центр на Саркандаугаве.

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Видео: Я местный/Новый общественный центр на Саркандаугаве

Рижская 18-я вечерняя школа была ликвидирована в 2022 году, так как число учащихся в этом учебном заведении за десять лет сократилось на 60% - с 917 до 367. Какое-то время здание пустовало, но теперь в нём начнёт работу новый общественный центр, руководителем которого является Марис Янсонс.

"Наша цель - улучшить всё это, используя это прекрасное здание. Мне кажется, у нас уже получается", - говорит он.

Во время экскурсии нам также удалось застать Ирину Крыло - дизайнера, художницу и преподавателя. В здании на улице Симаня, 14, у неё теперь мастерская мозаики, куда может прийти любой желающий.