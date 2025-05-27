Видео В Риге огонь повредил автомобиль, но страховщик отказывается платить компенсацию

В канун Рождества 2024 года в Риге, на улице Архитекту, резко остановился автомобиль, который вскоре загорелся. Пламя повредило и автомобиль жительницы Зане, оставленный рядом. Несмотря на то, что Зане не нарушала никаких законов, страховая компания второго автомобиля отказалась выплачивать компенсацию, сообщает программа Bez Tabu.
Во время происшествия Зане была на работе и узнала о случившемся от полиции. Пожарные потушили оба автомобиля. Водитель загоревшегося авто оставил его прямо за автомобилем Зане. Огонь серьезно повредил заднюю часть её машины.
Хотя Зане ничего не нарушила и ее автомобиль пострадал лишь из-за несчастного стечения обстоятельств, страховая компания второго автомобиля отказалась возместить ущерб. Причина - между машинами не было столкновения.
Зане отмечает, что муниципальная полиция отказалась возбуждать дело, объяснив это тем, что "это не случай по OCTA".
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