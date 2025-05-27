Видео В Риге огонь повредил автомобиль, но страховщик отказывается платить компенсацию

Во время происшествия Зане была на работе и узнала о случившемся от полиции. Пожарные потушили оба автомобиля. Водитель загоревшегося авто оставил его прямо за автомобилем Зане. Огонь серьезно повредил заднюю часть её машины.

Хотя Зане ничего не нарушила и ее автомобиль пострадал лишь из-за несчастного стечения обстоятельств, страховая компания второго автомобиля отказалась возместить ущерб. Причина - между машинами не было столкновения.

Зане отмечает, что муниципальная полиция отказалась возбуждать дело, объяснив это тем, что "это не случай по OCTA".

Больше - в сюжете программы Bez Tabu!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu