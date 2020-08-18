Латвию впервые посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии

Планируется, что в ходе визита министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Саудовской Аравии обсудят двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш также планируют встретиться с главой МИД Саудовской Аравии.