20 августа Латвию впервые посетит министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд, сообщает Министерство иностранных дел.
Планируется, что в ходе визита министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Саудовской Аравии обсудят двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш также планируют встретиться с главой МИД Саудовской Аравии.
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