Самые глупые предвыборные обещания депутатов, или Нестандартный анализ партий

Хочу подчеркнуть - велодорожки на ВСЕХ улицах в центре. Ездить на велосипеде классно и полезно, в Риге нужны новые велодорожки, но фанатизм Мариса настолько силен, что впредь я буду называть его Адольфом.

Айгарс Бикше: "Творчество и жизнь в городе! Задача культуры - формировать жизненные вибрации, которые помогут людям чувствовать себя творческими, интересными и нужными. Рижские работники культуры - это те, кто излучает этот свет творчества и жизни".

Просто напомню, что вопрос был таким: "Какую практическую вещь я обязательно хочу реализовать в городе?". Ответ не понял, точно так же, как и не понимаю статую медикам.

Арнис Бикшус: "Я хочу помочь развитию сфер гостеприимства и туризма и сделать Ригу балтийской метрополией. И наконец заасфальтировать улицу Зару.

Арнис идет в политику, чтобы заасфальтировать небольшую улицу в Пардаугаве, на которой находятся несколько частных домов.

Очень мило, все 30 голосов жителей улицы Зару ему гарантированы!

Байба Бльодниеце: "Женский опыт в политике! Понятно, что политика никогда не останется без мужских амбиций, желания власти, часто - агрессивности, что в политике, конечно, очень помогает, однако есть ряд причин, почему в политике также необходим и женский опыт".

Байба не смогла удержаться от того, чтобы даже при ответе на совсем простой вопрос, не подчеркнуть то, насколько агрессивны все мужчины.

"Новое Единство"

Дзинтра Гека-Васка: "Две вещи: 1) Добиться того, чтобы в Риге работал кинотеатр, в котором показывали бы только произведенные в Латвии фильмы. 2) Человечное, семейное отношение к пожилым людям в социальных домах".

Включать в ответ на вопрос об ОДНОЙ вещи сразу две - уже достаточно неординарно, однако кинотеатр, в котором показывают исключительно латвийские фильмы, это, конечно, еще мощнее. Понятно, что обязанность думы столицы - субсидирование небольшой ниши, в которой работает сама режиссер.

Вместо попкорна зрителям можно продавать скландраусис.

Янис Мартиньш Зандбергс: "Ликвидировать Rīgas namu pārvaldnieks".

Господин Зандбергс предлагает просто так ликвидировать предприятие, которое обслуживает более 167 000 клиентов и управляет более чем 42 000 жилых домов. Не проводить проверки, уволить неквалифицированных и лишних работников - нет! Просто ликвидировать.

Янис Лазданс: "Добиться того, чтобы рижане гордились своим городом".

Это очень мило, точно так же, как заставить школьников любить Райниса.

Союз "зеленых" и крестьян

Эдгар Ворслов: "Обеспечить доступность информационной среды".

Перечитал эту цитату много раз, но, хоть убейте, не понимаю, что господин Ворслов хотел этим сказать.

Мара Валака: "Запретить курение в центре Риги и на Центральном рынке. Сделать специальные места для курящих".