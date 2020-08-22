Самые глупые предвыборные обещания депутатов, или Нестандартный анализ партий

С приближением выборов в Рижскую думу латвийский общественный портал lsm.lv обобщил списки кандидатов всех партий, предложив каждому заполнить анкету, в которой нужно вкратце рассказать о себе, своем видении Риги, а также ответить на конкретный вопрос: какую вещь я на практике обязательно хочу реализовать в городе?".
Поскольку списки кандидатов очень длинные, уверен, что не у всех хватит времени и силы воли досконально ознакомиться со всеми. Именно поэтому я прочитал абсолютно все анкеты для того, чтобы рассказать вам о самых невероятных "практических вещах", которые кандидаты в депутаты обещают рижанам и столице.
Нужно отметить, что это вопрос, на который несложно ответить так, чтобы выставить себя в выгодном свете - стоит только упомянуть улучшение инфраструктуры, борьбу с коррупцией, очереди в детских садах, состояние мостов и дорог - и вы в безопасности.
Однако, как в свое время говорил Эйнарс Репше - "Как можно не обещать?".
Объединенный список Национального объединения и Латвийского объединения регионов
Ария Мартукане: "До минимума сократить количество детей в учреждениях".
В каких из всех учреждений? В образовательных учреждениях?
Матис Кемпе: "Добиться того, чтобы на крышах многоквартирных домов инвесторы установили солнечные панели. Таким образом существенно уменьшатся коммунальные платежи за отопление и горячую воду. Полученная прибыль будет направлена на восстановление собственности".
Получается так - инвесторы за свои деньги поставят на крыши домов солнечные панели, с помощью которых снизят коммунальные платежи. Откуда появится прибыль? Инвесторы дополнительно доплатят Рижской думе?
Иварс Аузиньш: "Каждому рижском ребенку один спорт бесплатно".
Именно! Ровно один бесплатный спорт ребенку - ни больше ни меньше!<З
Партия "Честь служить Риге"
Из этой партии особенно хочу выделить ответ кандидата на должность мэра города!
Олег Буров: "Отремонтировать Островной, Брасовский, Земитанский, Вантовый и Воздушный мосты, а также улицы в центре и районах. Повысить зарплату учителям и педагогам в детских садах, а также социальным работникам".
Да, партия в Риге у власти находится уже почти десять лет, и все эти вещи все эти годы находились в ее введении, однако действительно -
сейчас они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начнут работать хорошо.
Политическая партия KPV LV
Надо отметить что процент смешных ответов от этой партии был настолько же высок, насколько низок их шанс на выборах преодолеть пятипроцентный барьер.
Эдийс Эмпелис: "Рижские улицы и перекрестки сделать более организованными и более понятными".
Живущий в Добельском крае Эдийс хочет работать в Рижской думе, чтобы наконец понять эти столичные перекрестки.
"Новое Единство"
Из 57 кандидатов анкету смогли заполнить аж четыре человека, среди которых кандидат в мэры Риги Татьяна Каргина. Так как анкета Каргиной заполнена на латышском языке, я очень сомневаюсь, что она "написанный собственной рукой" текст смогла бы прочитать.
Tagad man ir skaidrs, kāpēc mēra amata kandidāte Tatjana Kargina nenāk uz priekšvēlēšanu debatēm un intervijām.— Kaspars Zandbergs (@Kaspars_Zn) August 19, 2020
😆😆 pic.twitter.com/WIWPntYsRn
"Для развития/За!" и "Прогрессивные"
Марис Калейс: "За короткое время ввести безопасные велодорожки на всех улицах в центре Риги и окрестностях".
Хочу подчеркнуть - велодорожки на ВСЕХ улицах в центре. Ездить на велосипеде классно и полезно, в Риге нужны новые велодорожки, но фанатизм Мариса настолько силен, что впредь я буду называть его Адольфом.
Айгарс Бикше: "Творчество и жизнь в городе! Задача культуры - формировать жизненные вибрации, которые помогут людям чувствовать себя творческими, интересными и нужными. Рижские работники культуры - это те, кто излучает этот свет творчества и жизни".
Просто напомню, что вопрос был таким: "Какую практическую вещь я обязательно хочу реализовать в городе?". Ответ не понял, точно так же, как и не понимаю статую медикам.
Арнис Бикшус: "Я хочу помочь развитию сфер гостеприимства и туризма и сделать Ригу балтийской метрополией. И наконец заасфальтировать улицу Зару.
Арнис идет в политику, чтобы заасфальтировать небольшую улицу в Пардаугаве, на которой находятся несколько частных домов.
Очень мило, все 30 голосов жителей улицы Зару ему гарантированы!
Байба Бльодниеце: "Женский опыт в политике! Понятно, что политика никогда не останется без мужских амбиций, желания власти, часто - агрессивности, что в политике, конечно, очень помогает, однако есть ряд причин, почему в политике также необходим и женский опыт".
Байба не смогла удержаться от того, чтобы даже при ответе на совсем простой вопрос, не подчеркнуть то, насколько агрессивны все мужчины.
"Новое Единство"
Дзинтра Гека-Васка: "Две вещи: 1) Добиться того, чтобы в Риге работал кинотеатр, в котором показывали бы только произведенные в Латвии фильмы. 2) Человечное, семейное отношение к пожилым людям в социальных домах".
Включать в ответ на вопрос об ОДНОЙ вещи сразу две - уже достаточно неординарно, однако кинотеатр, в котором показывают исключительно латвийские фильмы, это, конечно, еще мощнее. Понятно, что обязанность думы столицы - субсидирование небольшой ниши, в которой работает сама режиссер.
Вместо попкорна зрителям можно продавать скландраусис.
Янис Мартиньш Зандбергс: "Ликвидировать Rīgas namu pārvaldnieks".
Господин Зандбергс предлагает просто так ликвидировать предприятие, которое обслуживает более 167 000 клиентов и управляет более чем 42 000 жилых домов. Не проводить проверки, уволить неквалифицированных и лишних работников - нет! Просто ликвидировать.
Янис Лазданс: "Добиться того, чтобы рижане гордились своим городом".
Это очень мило, точно так же, как заставить школьников любить Райниса.
Союз "зеленых" и крестьян
Эдгар Ворслов: "Обеспечить доступность информационной среды".
Перечитал эту цитату много раз, но, хоть убейте, не понимаю, что господин Ворслов хотел этим сказать.
Мара Валака: "Запретить курение в центре Риги и на Центральном рынке. Сделать специальные места для курящих".
Курение вне центра менее вредно или не так мешает окружающим? В парках, на остановках, на балконах или на улице, если это мешает окружающим, курение уже давно запрещено. Если пойти еще дальше, то предлагаю заставить курильщиков носить какие-то опознавательные знаки - например, желтые браслеты на руке или что-то в этом роде.
Эдмунд Окманис: "Регулировать доступность психотропных и наркотических веществ для молодых людей до 18 лет, проводя личные проверки".
Так как опасные наркотические и психотропные вещества в Латвии запрещены вне зависимости от возраста, полагаю, что Эдмунд хочет их сделать более доступными, особенно для молодых людей в возрасте до 18 лет. Кроме того, будущий депутат лично будет проводить проверки. Впечатляет!
Новая консервативная партия
Илзе Пирктиня: "Чтобы улучшить благополучие каждого человека и каждой семьи - побуждать жителей Риги стать заботливыми хозяевами в своем доме и городе. С полной ответственностью".
А именно - одна практическая вещь, которую Илзе хочет сделать в городе - призвать что-то делать других.
Партия Vienoti Latvijai
Из 11 кандидатов в депутаты от этой партии анкеты заполнили целых два.
Живущая в Цесисском крае Инга Скопане, например, считает, что в Риге нужно "возобновить субботники".
Rīcības partija
Кандидат на должность мэра Рулсан Панкратов так же, как и многие его сопартийцы, главной целью называет "бесплатные обеды для всех школьников с 1-го по 12-й класс".
Так как в Риге уже есть бесплатные обеды для всех школьников, из этой фразы можем сделать вывод, что цель партии - отнять бесплатные обеды у школьниц.
Также нужно отметить, что большая часть кандидатов от Rīcības partija в анкетах указала: "Комфорт для всех рижан, а не только для сексуальных меньшинств, велосипедистов, воров и онанистов".
До этого я ничего не слышал о дополнительном комфорте для онанистов, но допускаю, что Rīcības partija в этом вопросе осведомлена лучше.
Пвртия центра
Нормунд Гростиньш: "По примеру Копенгагена ввести речные трамваи - кораблики, которые соединяют, например, Вецмилгравис с Болдераей".
Предлагаю также кораблики, которые соединяют Румбулу с Катлакалнсом. Или от Валдлаучи до Кундзиньсалы.
Ни один человек из оставшихся четырех партий не посчитал необходимым заполнить анкету депутата.
Вот список партий, кандидатам которых, очевидно, без разницы, что о них подумает наиболее граждански активная часть общества:
- "Согласие" (63 кандидата)
- Политическая партия "Альтернатива" (60 кандидатов)
- Русский союз Латвии (39 кандидатов)
- Национальное объединение TAISNĪGUMS (7 кандидатов).
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