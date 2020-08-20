Тихановская встретилась с премьером Литвы, Цепкало - с представителями МИД Польши

Встреча Светланы Тихановской и Саулюса Сквернялиса

Светлана Тихановская находится в Литве с 11 августа. Литва стала первой страной, которая не признала результаты выборов в республике, напоминает Русская служба BBC.

"Я встретился с национальным лидером Беларуси Светланой Тихановской. Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также – о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи", - заявил премьер-министр Литвы.

Сквернялис отметил, что Литва совместно с Польшей, Латвией и Эстонией "делает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси".

Валерий Цепкало посетил польский МИД

Тем временем Валерий Цепкало посетил Министерство иностранных дел Польши.

"Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид белорусской столицы и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что белорусский народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.

Помимо этого на встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической помощи белорусским протестующим, говорится в заявлении Цепкало.