Тихановская встретилась с премьером Литвы, Цепкало - с представителями МИД Польши

В четверг, 20 августа, Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а Валерий Цепкало посетил польский МИД.
Встреча Светланы Тихановской и Саулюса Сквернялиса
Светлана Тихановская находится в Литве с 11 августа. Литва стала первой страной, которая не признала результаты выборов в республике, напоминает Русская служба BBC.
"Я встретился с национальным лидером Беларуси Светланой Тихановской. Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также – о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи", - заявил премьер-министр Литвы.
Сквернялис отметил, что Литва совместно с Польшей, Латвией и Эстонией "делает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси".
Валерий Цепкало посетил польский МИД
Тем временем Валерий Цепкало посетил Министерство иностранных дел Польши.
"Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид белорусской столицы и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что белорусский народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", - написал Цепкало в своем Telegram-канале.
Помимо этого на встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической помощи белорусским протестующим, говорится в заявлении Цепкало.
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