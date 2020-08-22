Сб, 22.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции

Радость материнства. Знаменитые женщины, которые родили после 40 лет

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Ничто не стоит на месте, и если раньше 30-летних рожениц называли старородящими, то сегодня некоторые планируют появление наследника не только после 40 лет, но и еще позже. Рассказываем, об известных женщинах, которые познали радость позднего материнства.

Марсия Кросс - родила почти в 45 лет

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", сыгравшая рыжеволосую Бри Ван де Камп, долгое время не могла забеременеть. Чтобы стать мамой, актриса решилась пройти процедуру ЭКО - в первый же месяц после свадьбы с брокером Томом Махони. Позднее Кросс рассказала, что ради попытки забеременеть им пришлось пожертвовать медовым месяцем. В результате перед самым 45-летием Марсии в молодой семье появилась долгожданная двойня - девочки Иден и Саванна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Моника Беллуччи - родила в 45 лет

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свою старшую дочь Деву родила в 39 лет, а в 45 у Моники появилась дочь Леони.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лера Кудрявцева - родила в 47 лет

Своего первенца Жана российская телезвезда Лера Кудрявцева родила в 19 лет. Снова стать мамой ей посчастливилось в третьем браке - с хоккеистом Игорем Макаровым. В мае 2018 года 47-летняя телеведущая стала бабушкой, а уже в августе на свет появилась ее маленькая Мария.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Келли Престон- родила в 48 лет

Актриса и модель Келли Престон - жена Джона Траволты. За почти 30 лет семейной жизни они прошли через многое, в том числе пережили смерть сына в 2009 году. Подросток был аутистом, а в двухлетнем возрасте у него диагностировали синдром Кавасаки. Справиться с горем супругам помогло рождение малыша Бенджамина, которое 48-летняя Келли и 56-летний Джон восприняли как чудо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бригитта Нильсен - родила в 54 года

Датчанка Бригитта Нильсен знакома многим по фильму "Рыжая Соня" с Арнольдом Шварценеггером. А еще она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая актриса, исполнившая главную роль в кино. К 56 годам звезда успела пять раз побывать замужем и стать мамой пятерых детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светлана Пермякова, родила в 40 лет

Актриса Светлана Пермякова долго не решалась стать мамой - слишком много времени отнимала работа. Задумываться о детях она начала после 30. А в 40 родила дочку Варвару.

Илзе Лиепа, родила в 46 лет

Первый ребенок у актрисы и балерины Илзе Лиепы появился, когда она уже отметила свой 46-й день рождения. Малышку назвали Надей. Пока танцовщица ожидала появления дочки, написала для нее книгу сказок о театре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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