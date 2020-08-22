Радость материнства. Знаменитые женщины, которые родили после 40 лет

Марсия Кросс - родила почти в 45 лет

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", сыгравшая рыжеволосую Бри Ван де Камп, долгое время не могла забеременеть. Чтобы стать мамой, актриса решилась пройти процедуру ЭКО - в первый же месяц после свадьбы с брокером Томом Махони. Позднее Кросс рассказала, что ради попытки забеременеть им пришлось пожертвовать медовым месяцем. В результате перед самым 45-летием Марсии в молодой семье появилась долгожданная двойня - девочки Иден и Саванна.

Моника Беллуччи - родила в 45 лет

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свою старшую дочь Деву родила в 39 лет, а в 45 у Моники появилась дочь Леони.

Лера Кудрявцева - родила в 47 лет

Своего первенца Жана российская телезвезда Лера Кудрявцева родила в 19 лет. Снова стать мамой ей посчастливилось в третьем браке - с хоккеистом Игорем Макаровым. В мае 2018 года 47-летняя телеведущая стала бабушкой, а уже в августе на свет появилась ее маленькая Мария.

Келли Престон- родила в 48 лет

Актриса и модель Келли Престон - жена Джона Траволты. За почти 30 лет семейной жизни они прошли через многое, в том числе пережили смерть сына в 2009 году. Подросток был аутистом, а в двухлетнем возрасте у него диагностировали синдром Кавасаки. Справиться с горем супругам помогло рождение малыша Бенджамина, которое 48-летняя Келли и 56-летний Джон восприняли как чудо.

Бригитта Нильсен - родила в 54 года

Датчанка Бригитта Нильсен знакома многим по фильму "Рыжая Соня" с Арнольдом Шварценеггером. А еще она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая актриса, исполнившая главную роль в кино. К 56 годам звезда успела пять раз побывать замужем и стать мамой пятерых детей.

Светлана Пермякова, родила в 40 лет

Актриса Светлана Пермякова долго не решалась стать мамой - слишком много времени отнимала работа. Задумываться о детях она начала после 30. А в 40 родила дочку Варвару.

Илзе Лиепа, родила в 46 лет

Первый ребенок у актрисы и балерины Илзе Лиепы появился, когда она уже отметила свой 46-й день рождения. Малышку назвали Надей. Пока танцовщица ожидала появления дочки, написала для нее книгу сказок о театре.