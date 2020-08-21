Пт, 21.08.2020
Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам - люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции

Starp citu: Вдохновлено работой KNAB. Экскурсия по "достижениям" Рижской думы за десять лет

Новейший туристический маршрут по Риге! Вдохновлен работой самого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. За пару часов каждый соотечественник и избиратель может своими глазами увидеть, до чего за последнее десятилетие довело нашу столицу царствование "Согласия" и "Честь служить Риге"!

Очереди на муниципальное жилье, "черная дыра" Rīgas satiksme, Rīgas Karte, Rīgas mikroautobusu satiksme - этот список можно продолжать очень долго. О "достижениях" "Согласия" и ЧСР во главе Рижской думы глазами борцов с коррупцией - в новом выпуске передачи Starp citu!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ