Starp citu: Вдохновлено работой KNAB. Экскурсия по "достижениям" Рижской думы за десять лет

Новейший туристический маршрут по Риге! Вдохновлен работой самого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. За пару часов каждый соотечественник и избиратель может своими глазами увидеть, до чего за последнее десятилетие довело нашу столицу царствование "Согласия" и "Честь служить Риге"!
Очереди на муниципальное жилье, "черная дыра" Rīgas satiksme, Rīgas Karte, Rīgas mikroautobusu satiksme - этот список можно продолжать очень долго. О "достижениях" "Согласия" и ЧСР во главе Рижской думы глазами борцов с коррупцией - в новом выпуске передачи Starp citu!
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