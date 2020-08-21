Starp citu: Вдохновлено работой KNAB. Экскурсия по "достижениям" Рижской думы за десять лет

Новейший туристический маршрут по Риге! Вдохновлен работой самого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. За пару часов каждый соотечественник и избиратель может своими глазами увидеть, до чего за последнее десятилетие довело нашу столицу царствование "Согласия" и "Честь служить Риге"!