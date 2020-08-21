"Я чувствовала, что они не родные". Лиепайчанка встретила свою настоящую семью спустя 54 года

Гиту Пакалну уже с детства мучило чувство пустоты - ощущение, что она не живет со своими настоящими родителями. Однако в свои 54 года ей все-таки удалось встретить кровных родственников. О детстве, чувстве одиночества и радости встречи порталу Apollo рассказала сама Гита.

На вопрос, почему после стольких лет она решила искать свою семью, женщина отвечает: "Моя дочь побудила меня искать настоящих родителей. Дочка однажды сказала мне, что я не молодею и когда же, как не сейчас?".

Гита родилась 5 октября 1966 года в Лиепае или ее окрестностях. Она признается, что дата может быть изменена, а данные искажены. "Мне всю жизнь казалось, что моя настоящая мама родила меня в возрасте 17 или 18 лет. Ее, скорее всего, вынудили отказаться от новорожденного, поскольку в то время рожать, будучи такой молодой, было позором. В результате я попала в Лиепайский дом малютки".

Маленькая Гита в Лиепайском доме малютки с медсестрой, а затем приемной матерью Линой ФОТО: Facebook/Gita Pakalna

Приемные родители - Лина и Эмиль Шноре ФОТО: Facebook/Gita Pakalna

Когда маленькой Гите исполнился год, ее удочерили Лина и Эмиль Шноре.

"Лина, которая давно работала в детском доме, усыновила меня. Ее начальство помогло ей оформить документы так, чтобы биологические родители не смогли меня найти", - рассказала Гита.

Спустя много лет женщина узнала, что настоящие мама с бабушкой приезжали в детский дом, чтобы забрать ее, но было слишком поздно.

"Мне известно, что Лина знала мою настоящую мать, которая в то время жила в Лиепайском районе".

"Я интуитивно чувствовала, что они не мои родители..."

Гита с приемной матерью ФОТО: Facebook/Gita Pakalna

Уже взрослая Гита 15 лет живет и работает в Ирландии, у нее две дочки.

До переезда в Ирландию Гита жила вместе со своими приемными родителями в Лиепае. О своем детстве и молодости женщина говорит уклончиво, не погружаясь в детали. По профессии она ткачиха, 9 лет отработала на заводе в Лиепае, где ее ценили и у нее была хорошая зарплата. "Вообще было очень хорошее время, не могу ничего плохого сказать, но в жизни может всякое произойти".

"С приемными родителями отношения складывались не очень хорошо. Я иногда чувствовала интуитивно, что они не мои родители", - рассказывает женщина.

Во время беседы Гита отметила, что "приемный отец был потрясающим человеком - красиво рисовал и писал. Милый и крутой, что я не могу сказать о приемной матери... С каждым годом мне все больше казалось, что чего-то нет".

Маленькая Гита в Лиепайском доме малютки ФОТО: Facebook/Gita Pakalna

На вопрос, с какого возраста Гита уже знала, что они не родные родители, женщина ответила, что родители никогда ей этого не говорили, но она знала об этом на уровне ощущений.

"Они все это скрывали, были только снимки из дома малютки. Посмотрев на них, я поняла, что я отданный ребенок. Это я осознала, когда пошла в школу. Было трудно это принять... Хотелось рыдать".

Сила Facebook

"Мне дочка сказала, что у соцсети Facebook большая сила и что мы будем искать мою настоящую семью там. С ее помощью написала пост, добавили фото, и сразу же, как разместили эту информацию на Facebook, к нам обратился Мартиньш Зиебергс", - рассказала Гита.

Мартиньш Зиебергс является волонтером программы "Жди меня". Он уже 8 лет ищет пропавших соотечественников как в Латвии, так и в других странах мира.

"Мартиньш прочитал мою публикацию на Facebook о том, что я ищу настоящую семью. Он нам указал верный путь, куда двигаться. Также Зиебергс разместил мою публикацию как в газете, так и на портале Liepājniekiem", - рассказала Гита.

Правда всплыла, когда женщина обратилась в Лиепайский архив. Женщине ответили спустя 10 дней, тогда она узнала свою настоящую фамилию, а также имена мамы и папы.

Оказалось, что имя было выбрано ее родной матерью, а фамилия женщины - Мазуре-Маго.

Встреча с кровными родными спустя более 50 лет

В субботу, 15 августа, Гита встретилась со своими кровными родными. Она с дочками прибыла в Лиепаю из Ирландии, а брат специально приехал в Латвию из Финляндии. Гита с братом связались с помощью Facebook.

"Я отправила ему фото со своим свидетельством о рождении, начали переписываться. Брат был шокирован, он заявил, что всегда знал, что у него где-то есть сестра... Только не знал где".

Гита рассказала, что ее настоящие родители всю жизнь умалчивали то, что есть еще одна дочь. Только старший брат знал, что есть такая Гита, но остальные дети не знали, поскольку родители не хотели об этом говорить. "Остальные были в шоке, когда после стольких лет узнали, что у них есть еще одна сестра".

Гита со старшим братом ФОТО: Facebook/Gita Pakalna

Приемные родители Гиты уже давно умерли. Ее биологическая мать умерла в 2004 году. Отец еще жив, но, как отмечает сама Гита, он в том возрасте, когда не хочет видеться. "Отец жив, и все в порядке. Я не хочу навязывать встречу, если он не хочет. У меня есть братья и сестры, которые очень рады, что я нашлась!".

Могила родной матери Гиты ФОТО: Facebook/Gita Pakalna

Ранее у Гиты не было ни одного родного, но теперь она "очень богата" - у нее есть брат и сестра, которые живут в Норвегии, еще один брат, который живет в Исландии, и старший брат в Финляндии. А еще двоюродная сестра в Ницце!

Гита рассказала, что в семье появилась идея о генеалогическом древе, поскольку семья такая большая.

"Я все время думала, что я одна, что у меня никого нет... Я будто бы знала, но не искала своих настоящих родных, поскольку не была готова. Мне казалось, что они не захотят со мной контактировать", - рассказывает Гита.

Женщина призналась, что ей всю жизнь было тяжело начать искать свою биологическую семью. Она думала: "Раз отдали меня, так отдали", но в последствии ее мысли поменялись, поскольку "результат оказался совершенно иным". Сейчас Гита является частью большой семьи.