Пт, 21.08.2020
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Немиро: три моста в Риге нужно снести и вместо них построить новые

Ральф Немиро

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На Брасе, в Земитаны и ул. Деглава по одному нужно сносить прежние путепроводы и строить новые, так как ремонт нынешних не соответствует принципам устойчивости, сказал в интервью агентству LETA кандидат в мэры Риги от партии KPV LV, депутат Сейма Ральф Немиро.

На вопрос, как избежать негативного опыта, как с большими затратами на строительство Южного моста, Немиро ответил, что поэтому необходимо организовывать максимально широкие конкурсы с участием многих строительных предприятий, возможно, даже международных.

Кандидат в мэры отметил, что KPV LV смотрит на Ригу через потребности жителей микрорайонов. Например, в Кенгарагсе и Болдерае важен вопрос безопасности, который можно решить, установив в сотрудничестве с МВД видеокамеры, а также освещение.

В свою очередь на Югле, в Пурвциемсе и в Плявниеки людей больше интересует наличие мест для парковки своего транспорта.

В сфере управления, по словам Немиро, важно отказаться от аутсорсинговых услуг, которые в течение длительного времени используют такие муниципальные предприятия, как Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas satiksme. Эти услуги иногда обходятся дороже, чем в случае, если бы этим занимались сами предприятия, отметил Немиро.

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