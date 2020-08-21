Президент Эстонии, возможно, будет баллотироваться в генсеки ОЭСР

Президентский срок Кальюлайд истекает следующей осенью. С учетом нынешних политических реалий ее избрание еще на один срок маловероятно, отмечает ERR.

Ряд источников сообщил ERR, что президент Эстонии, возможно, будет баллотироваться на освобождающийся следующим летом пост генсека ОЭСР, и сейчас ведется серьезная работа по оценке шансов.

Шансы Кальюлайд может повысить то обстоятельство, что ряд крупных государств противостоят друг другу на международной арене, а это повышает шансы компромиссного кандидата из небольшой страны.

По данным ERR, премьер-министр Юри Ратас также беседовал с рядом лидеров государств, чтобы заручиться поддержкой для кандидатуры Кальюлайд.

Пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ в пятницу сказал ERR, что президент Кальюлайд дала согласие на обсуждение ее кандидатуры.

"Пока рано называть это планом, поскольку Керсти Кальюлайд будет президентом до октября следующего года и она фокусируется на этой работе, как фокусировалась последние четыре года. Но это правда, что ведется поиск руководителей международных организаций, и президент Кальюлайд дала согласие на обсуждение уместности ее кандидатуры", - сказал Линнамяэ.

Прием кандидатур открывается 1 сентября.