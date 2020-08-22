ТНТ запускает первое утреннее шоу с Мариной Кравец, Алиной Алексеевой и Ульяной Пылаевой

Можете даже не хвастаться своим утром, если оно не такое, как "Новое утро" на ТНТ! Полезное, актуальное и смешное утреннее шоу телеканала – это не программа о рукоделии или кулинарии. Это шоу для современных семей, которые хотят провести вместе субботний завтрак и зарядиться позитивным настроением на весь день! С 22 августа по субботам в 10.00 на ТНТ.
"Новое утро" - бесспорный новый хит телеканала ТНТ и Comedy Club Production. Вечерняя линейка ТНТ - одна из сильнейших в развлекательном сегменте. Сделать сильный утренний продукт – настоящий вызов для канала и компании.
Каким должно быть идеальное утро?
Это точно знают четверо ведущих: Марина Кравец, Ульяна Пылаева, Алина Алексеева и Михаил Белянин. Субботним утром. они целый час проведут со зрителями ТНТ с девизом: "Время жить для себя"! Ведущие поднимут актуальные вопросы о воспитании детей и садоводстве, мэйкапе и новых свойствах привычных вещей, кулинарии и многом другом! Советы, которыми они делятся, будут полезны всей семье, но совершенно точно не будут скучными и предсказуемыми!
Никаких традиционных рубрик, которые переезжают из выпуска в выпуск, никаких нудных советов и серьезных рассуждений. Зрителей ждут веселые игры, встречи со звездами и розыгрыши, которые устраивают друг другу ведущие проекта. А откровенное общение и количество юмора должно привлечь не только женщин, но и мужчин.
Весело, полезно и актуально – именно таким теперь будет каждое субботнее "Новое утро" на телеканале ТНТ!
Марина Кравец, ведущая шоу "Новое утро": "Идеальное утро – это когда все в хорошем настроении садятся за стол! Общаются, улыбаются, заряжают друг друга на целый день хорошими эмоциями. В итоге муж накормлен яичницей, дочь молоком, "и мы счааастливы!" Шоу "Новое утро" обо всех нас!
Главная цель шоу - повлиять в лучшую сторону на настроение зрителей! Мы сами друг друга заряжаем на съемках, веселимся и приобретаем новые знания! Делимся эмоциями и полезной информацией в развлекательной форме!
При этом ведущие программы не рафинированные, мягкотелые ребята, мы - Алина Алексеева, Ульяна Пылаева, я и Михаил Белянин - вполне позволяем подколоть друг друга и порой довольно дерзко. Но это всё через добро и хорошее настроение! Чего и всем желаем!".
Смотрите "Новое утро" с 22 августа в 10.00 на ТНТ!
Галерея: "Новое утро" на ТНТ
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