"Вы облажались": Марина Кравец о выступлении с Comedy Club на корпоративе

Марина вспомнила, как однажды ее коллег Алексея Смирнова и Антона Бандераса выгнал со сцены батюшка.

"Они где-то выступали, и одному батюшке не понравилось, что они делают", - объяснила она.

Марина Кравец ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

Однажды Марина выступала вместе с другими резидентами из Comedy Club на корпоративе. В тот момент казалось, что все идет хорошо, а гости едят и веселятся.

"Но одна женщина подошла к Зурабу Матуа, положила ему руку на плечо и произнесла: "Вы облажались", - рассказала Кравец.

Впрочем, заказчики в итоге остались довольны, артисты - тоже. Просто той женщине, видимо, тогда было необходимо подойти и сказать это.

Стоит отметить, что Кравец- единственная женщина в коллективе Comedy Club. Но ее это совсем не беспокоит.

Артистка также подчеркнула, что ей очень повезло с коллегами.

"Несложно оставаться женственной в мужском коллективе, если у тебя есть голова на плечах", - заметила Марина.

Кравец предполагает, что она для них "бро", но все-таки есть ограничения. К примеру, при ней коллеги не будут материться.

Известно, что в апреле 2020 года телезвезда впервые стала мамой. У Марины и ее супруга Аркадия родилась очаровательная девочка, которую назвали Вероникой.

Видео: Интервью с Мариной Кравец