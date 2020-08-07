"Вы облажались": Марина Кравец о выступлении с Comedy Club на корпоративе

Российская телеведущая и участница Comedy Club Марина Кравец стала гостьей канала PeopleTalk TV. В интервью с Лаурой Джугелией она не только рассказала, каково это - быть единственной женщиной в коллективе, но и вспомнила забавный случай.
Марина вспомнила, как однажды ее коллег Алексея Смирнова и Антона Бандераса выгнал со сцены батюшка.
"Они где-то выступали, и одному батюшке не понравилось, что они делают", - объяснила она.
Однажды Марина выступала вместе с другими резидентами из Comedy Club на корпоративе. В тот момент казалось, что все идет хорошо, а гости едят и веселятся.
"Но одна женщина подошла к Зурабу Матуа, положила ему руку на плечо и произнесла: "Вы облажались", - рассказала Кравец.
Впрочем, заказчики в итоге остались довольны, артисты - тоже. Просто той женщине, видимо, тогда было необходимо подойти и сказать это.
Стоит отметить, что Кравец- единственная женщина в коллективе Comedy Club. Но ее это совсем не беспокоит.
Артистка также подчеркнула, что ей очень повезло с коллегами.
"Несложно оставаться женственной в мужском коллективе, если у тебя есть голова на плечах", - заметила Марина.
Кравец предполагает, что она для них "бро", но все-таки есть ограничения. К примеру, при ней коллеги не будут материться.
Известно, что в апреле 2020 года телезвезда впервые стала мамой. У Марины и ее супруга Аркадия родилась очаровательная девочка, которую назвали Вероникой.
Видео: Интервью с Мариной Кравец
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