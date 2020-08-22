Навального будут лечить в Германии. Он по-прежнему в коме. Что известно

Самолет, вылетивший с Навальным из аэропорта Омска утром 22 августа Reuters

К этому времени самолет, который должен был забрать Навального, уже прилетел из Германии и ждал в аэропорту.

Что говорят соратники Навального

Ярмыш написала в "Твиттере", что запрет на перевозку означает прямую угрозу жизни оппозиционера. "Это покушение на его жизнь", - заявила она. А жена политика Юлия Навальная, прибывшая в Омск накануне, сказала, что не доверяет местным врачам.

Навальная предположила, что врачи тянут время, чтобы из организма ее мужа исчезли остатки вещества, которым его отравили, чтобы ничего нельзя было доказать. А директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что в его присутствии одна из сотрудниц транспортной полиции якобы говорила врачам об обнаружении некоего "смертельного вещества".

"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли", - говорил Жданов. По его словам, уточнить, что это за вещество, сотрудница отказалась, но пояснила, что оно "представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты".

Соратники Навального обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой принять срочные обеспечительные меры и запретить властям препятствовать транспортировке Навального, а супруга политика с тем же требованием обратилась к президенту Владимиру Путину. ЕСПЧ удовлетворил просьбу, но когда уже Навального везли в реанимобиле в аэропорт, а Путин Навальной не ответил.

Все-таки отпустить

Во второй половине дня прилетевшие в Омск немецкие врачи отправились в больницу. Вскоре после их визита позиция по поводу транспортировки Навального изменилась.

Ярмыш написала в "Твиттере", что немецкие реаниматологи, осмотрев Навального, пришли к выводу, что тот транспортабелен, а оборудование самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин.

Немецкий фонд Cinema for Peace Foundation, который отправил самолет для перевозки Навального, также заявил, что состояние политика позволяет его перевозить. "Мы получили ответ от немецкой медицинской команды, что они могут и хотят доставить Навального в Берлин и что это также желание его семьи", - говорилось в сообщении.

Cinema for Peace Foundation при этом заявлял, что самолет не улетит из Омска без Навального.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

После этого заместитель главврача больницы №1 Анатолий Калиниченко заявил, что омские медики больше не возражают против транспортировки Навального.