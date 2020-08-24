В школу - несколько лет с одним рюкзаком? Как найти подходящий - стильный, прочный, долговечный

Советами о том, как выбрать подходящий рюкзак для школьников, студентов и всех, кому он необходим, делится эксперт по активному отдыху Fjällräven.

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Дизайн, который не выйдет из моды

Выбор рюкзака - дело весьма индивидуальное. Одни предпочтут более яркий, другие нейтральный, однако выбирать сумку важнее в соответствии с ее техническими параметрами. Выбирая сумку, надо стараться найти баланс между противоположными на первый взгляд вещами. Сумка должна прослужить несколько лет, но в то же время следует помнить, что она является важным элементом идентичности молодого человека. При выборе рюкзака рекомендуется выбирать простой дизайн и классический цвет, чтобы он не отвечал лишь краткосрочным капризам моды и пользоваться им можно было бы годами.

Прочный и долговечный материал

Материал рюкзака имеет столь же большое значение, как и дизайн. От его качества зависит, долго ли прослужит сумка – будет ли сохранять форму и цвет, не порвется и не промокнет ли от нескольких капель дождя. К тому же современная молодежь или так называемое поколение Z особое внимание обращает и на происхождение материала - важно, чтобы он был прочным, а его изготовление было социально ответственным и экологичным. Хорошим примером со всеми этими свойствами является материал G-1000, который используется и для создания сумок Kånken, - он прочный, дышащий, защищает от ветра.

В Балтии довольно влажный климат, поэтому, сознавая, что с рюкзаком придется часто находиться на улице, рекомендуется выбирать материал рюкзака, обладающий водоотталкивающими свойствами. При этом по выбору материала можно определить то, насколько экологичных принципов производства придерживается производитель. Например, использование в производстве сумок органического хлопка и переработанного полиэстера свидетельствует об ответственном бизнесе.

Функциональность

При выборе рюкзака необходимо обратить внимание на его функциональность. Рекомендуется выбрать рюкзак с двумя лямками, таким образом обеспечивая симметричное распределение веса на оба плеча, а также создавая меньшую нагрузку на позвоночник. Одновременно рюкзак должен быть удобным, поэтому следует обратить внимание на то, насколько сподручно его открывать и закрывать. Отлично, если его можно было бы полностью открыть одним движением застежки-молнии, и содержимое сумки предстало бы как на ладони.

Нельзя забывать и о карманах.

Выбирая рюкзак, важно, чтобы он был с карманом, в который можно положить разные мелочи, в свою очередь, если карманов будет много - все они все равно использоваться не будут.

Вы никогда не ошибетесь с выбором рюкзака, у которого будут только два кармана по бокам сумки и один - спереди, с удобной застежкой-молнией. Не менее важна вместимость сумки. Перед покупкой убедитесь, поместятся ли в нее листы или блокноты размера А4, а также, будет ли в ней место для портативного компьютера или планшета.