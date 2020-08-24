Жирная печень: причины и профилактика

Однако проблема в том, что повышенный ALAT человек никак не ощущает и даже не догадывается, что в его организме началось хроническое повреждение печени. При обычном анализе крови ALAT автоматически не определяется, поэтому этот показатель время от времени нужно проверять каждому.

"Если анализы сданы и все было в порядке, их можно повторить через пару лет. Если же показатель ALAT изменен, то анализ следует сдать еще раз. Возможно, ALAT повысился из-за какого-то краткосрочного эпизода - стакана спиртного, принятого недавно медикамента… Если в следующий раз показатель вернулся в пределы нормы, то все в порядке. Однако, если и во второй, и в третий раз ALAT повышен, то тогда нужно искать причину. Для начала можно обратиться к семейному врачу. Было бы хорошо сделать УЗИ живота и анализ крови, чтобы определить, нет ли у пациента гепатита B или C. Если в ходе исследований обнаруживаются отклонения от нормы и жировой гепатоз, следует проконсультироваться с гепатологом, чтобы выяснить, насколько велик риск дальнейшего прогрессирования заболевания. Иногда требуется также биопсия печени, которая помогает подтвердить диагноз на клеточном уровне.

Биопсия проводится, если после первых результатов исследования возникли подозрения не только на жировой гепатоз, но и на стеатогепатит. В этом случае впредь УЗИ печени нужно будет делать ежегодно. Если что-то будет указывать на прогрессирование заболевания, специалист порекомендует проводить проверки чаще.

В случае, если ALAT составляет 1000 единиц и больше, то ждать больше нельзя - сразу нужно ехать в больницу. Там пациента проконсультируют, скажут, что делать дальше, или предложат лечение в больнице”.

Каковы причины жирной печени?

Основные причины жирной печени известны. Прежде всего, это спиртное. Печень расщепляет алкоголь, образуется лишняя энергия, и организм накапливает ее в виде капель жира. Если у человека имеется генетическая предрасположенность к разрушению печени алкоголем, то тогда жирная печень может быть даже у того, кто ежедневно для снятия стресса интеллигентно выпивает рюмочку самого качественного коньяка. Таким людям было бы полезно время от времени проверять печень, делать УЗИ и анализы.