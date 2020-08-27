Развод с рок-музыкантом из Англии и полная поддержка матери: дочь Юлии Тимошенко - Евгения

23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко, ее дочь и зять заразились коронавирусом. Имя дочери Тимошенко в СМИ появляется крайне редко, и вот что известно о ней. Спойлер: немного.

Биография

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Евгения Тимошенко (Карр) появилась на свет 20 февраля 1980 года в Днепропетровске (Украинская ССР). Родители девушки - Александр и Юлия Тимошенко. На момент рождения дочери, которую они ласково называют Жужей, им было 20 и 19 лет соответственно.

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С 1994 года Евгения проходила обучение в Великобритании, где окончила Лондонскую школу экономики по специальности "политология и философия".

Спустя год после знакомства с 37-летним британским рок-музыкантом Шоном Карром 1 октября 2005 года в Киеве девушка вышла за него замуж. Чтобы обвенчаться, Карру пришлось принять православие.

Как пишет strana.ua, Шон и Евгения познакомились в Египте, но роман расцвел в Великобритании во время учебы девушки. Карр, в свою очередь, тогда жил в гражданском браке и имел дочь.

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В марте 2012-го дочь Тимошенко разошлась с мужем. Имущество пара делила в украинском суде. Евгения получила ресторан в Киеве и половину дома в Днепропетровске.

"Брак, как говорят, страдал от напряженной борьбы Евгении за очищение имени ее матери",

- писало издание Belfast Telegraph.

В 2018 году Шон Карр умер в возрасте 49 лет.

Поддержка матери

ФОТО: Reuters/ScanPix

Согласно данным cyclowiki, в начале 2006 года Евгения с супругом ездили по городам Украины, агитируя за блок ее матери - Юлии.

Дочь также принимала участие в судебном процессе над Юлией Тимошенко с 15 августа 2011 года в качестве ее защитника, где просила освободить мать из-под ареста.

Она присутствовала 11 октября 2011 года на оглашении приговора Юлии Тимошенко.

В ноябре 2011 года Евгения сменила фамилию Карр на Тимошенко в поддержку матери.

Вторая свадьба

В конце 2012-го Евгения была замечена на публике вместе с предпринимателем из Одессы Артуром Чечеткиным. Спустя два года, в декабре 2014-го, состоялась вторая свадьба дочери бывшего премьер-министра Украины и Артура Чечеткина. В браке у пары родились двое детей - девочка Ева (4 года) и мальчик, появившийся на свет предположительно в августе прошлого года, имя которого пока не прозвучало.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Что еще известно?

Хорошо знает русский, английский языки. Украинский - на начальном уровне.

Детей от брака с Шоном Карром у Тимошенко нет.

Дома ее ласково называют "Жужа" и "Белочка". В СМИ - Женя Карр, Женя Тимошенко, Евгения Тимошенко-Карр.

В январе 2012 года была приглашена на выступление в Сенат США по теме "Украина на распутье: что поставлено на карту для США и Европы?".