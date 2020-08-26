Винькеле: 18 случаев Covid-19 не означают, что надо ужесточать ограничения

"После малочисленной статистики на протяжении долгого времени 18 случаев кажется очень много. Это заставляет нас осознать, что нужно оставаться ответственными и осторожными. Но это еще не означает, что ограничения необходимо ужесточать", - сказала министр.

По словам Винькеле, о необходимости ужесточения ограничений можно будет судить по показателям ближайших дней.

Министр подчеркнула, что ограничить распространение Covid-19 можно только при участии всего общества.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2290 тестов на Covid-19 и выявлено 18 новых случаев заболевания.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 11 заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, два человека вернулись из-за границы. Источники инфицирования остальных уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 242 823 теста на Covid-19, выявлено 1360 инфицированных. 1135 человек (83,45%) выздоровели, 33 человека скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся трое инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.