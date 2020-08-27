Офицер в отставке, юноша с костылями, уволившийся актер. Портреты протестующих

29-летняя врач скорой помощи Татьяна присоединилась к протестам после того, как в первую ночь после выборов ей пришлось ухаживать за пострадавшими протестующими.

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

"Несмотря на то, что с ними сделали, протестующие не отвечали насилием", - говорит Татьяна, которая держит в руках розы. Она отмечает, что в рядах протестующих есть и дети, что дает надежду на том, что протесты и в дальнейшем останутся мирными.

"Они просто хотят справедливости", - подчеркивает медик.

Актер Михаил Зуй протестовал, держа в руках не флаг или цветы, а заявление об увольнении из театра Янки Купалы. Когда популярный театральный режиссер Павел Латушко выразил поддержку протестующим, его уволили. Зуй и многие другие актеры ушли из театра.

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

30-летний Николай на протесты пришел в самодельной маске Бэтмена - это и защита, и метафора.

В рядах протестующих есть люди всех возрастов. 62-летний пенсионер Алесь Вархамьев пошел на акции с гитарой, чтобы развлечь остальных песнями.

43-летний Павел Ставпинский присоединился к протестам, поработав наблюдателем на избирательном участке.

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

Александр Лауберт, 18-летний студент, пострадавший от насилия со стороны милиции, сейчас передвигается по Минску с помощью костылей - омоновцы сломали ему колени.

Александр сначала подозрительно смотрит на журналистов, но вскоре говорит, что боевики напали на него, потому что он снимал протесты на телефон. Молодой человек рассказал, что во время двухдневного ареста его избивали, чуть не задушили и напоили бензином. После этого волонтеры доставили его в больницу.

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

Бывший сотрудник милиции Александр Ахремчик показывает медали и погоны, которые он больше не носит, потому что ушел с работы, когда начались протесты.

"Моя отставка сама по себе является протестом", - отмечает он.

Протест направлен не против начальства, а против "неоправданного насилия в отношении задержанных".

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

Одно из бастующих предприятий Беларуси - завод холодильников "Атлант". Однако работающая там студентка Виктория Богутенко вырвалась из рядов протестующих с бело-красно-белым флагом в руках, чтобы успеть на вечернюю смену на заводе.

"Я против нынешней власти, однако не поддерживаю эту забастовку", - говорит Виктория.

Она рассказывает, как важно, чтобы конвейеры продолжали работать и чтобы такие же "обычные люди", как она, продолжали получать зарплату.

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP

24-летняя певица хора Ольга Барышникова работает в музыкальной академии.

Во время обеденного перерыва она вышла в белорусском народном костюме и спела для протестующих, тем самым продемонстрировав свою поддержку.

Девушка указывает, что не может молчать в такой момент.

"У меня болит за Беларусь", - говорит она со слезами на глазах.

ФОТО: Evgeniy Maloletka/AP