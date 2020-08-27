В Риге появились листовки с Немиро из KPV LV и Ушаковым с георгиевскими лентами. Партия это прокомментировала

Такие листовки, где на костюмах обоих политиков видны оранжево-черные георгиевские ленты, были распространены в различных районах Риги.

Подпись под фотографиями на русском языке гласит: "Ральф Немиро - наследник Ушакова".

В KPV LV подчеркнули, что политическая партия не имеет никакой связи с данными листовками и "скорее всего, это провокация некой политической силы", не называя конкретной партии.

Как сообщалось ранее, в период официальной предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Рижскую думу партии задекларировали обязательства в размере 1,27 млн евро, а больше всех потратили партии KPV LV, "Честь служить Риге" и Новая консервативная партия.

В четверг, 27 августа, с 9:00 продолжается предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу.

Сегодня проголосовать можно будет до 16:00, в пятницу, 28 августа, участки будут открыты с 12:00 до 20:00, а в день выборов, 29 августа, - с 7:00 до 22:00.

Галерея: Предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу

На выборах в Рижскую думу избиратели могут голосовать на любом из 156 избирательных участков. В то же время Центральная избирательная комиссия рекомендует избирателям, если это возможно, приходить на свой участок. Людям, которые будут голосовать не на своем избирательном участке, рекомендуется запланировать больше времени на процедуру голосования.