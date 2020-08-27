В Риге появились листовки с Немиро из KPV LV и Ушаковым с георгиевскими лентами. Партия это прокомментировала

Партия KPV LV распространила заявление для СМИ, в котором подчеркивает, что "открещивается" от листовок, где кандидат партии на пост мэра Риги Ральф Немиро изображен вместе с бывшим председателем Рижской думы Нилом Ушаковым ("Согласие"). К пиджакам политиков прикреплены георгиевские ленты.
Такие листовки, где на костюмах обоих политиков видны оранжево-черные георгиевские ленты, были распространены в различных районах Риги.
Подпись под фотографиями на русском языке гласит: "Ральф Немиро - наследник Ушакова".
В KPV LV подчеркнули, что политическая партия не имеет никакой связи с данными листовками и "скорее всего, это провокация некой политической силы", не называя конкретной партии.
Как сообщалось ранее, в период официальной предвыборной кампании перед внеочередными выборами в Рижскую думу партии задекларировали обязательства в размере 1,27 млн евро, а больше всех потратили партии KPV LV, "Честь служить Риге" и Новая консервативная партия.
В четверг, 27 августа, с 9:00 продолжается предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу.
Сегодня проголосовать можно будет до 16:00,
в пятницу, 28 августа, участки будут открыты с 12:00 до 20:00,
а в день выборов, 29 августа, - с 7:00 до 22:00.
Галерея: Предварительное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу
На выборах в Рижскую думу избиратели могут голосовать на любом из 156 избирательных участков. В то же время Центральная избирательная комиссия рекомендует избирателям, если это возможно, приходить на свой участок. Людям, которые будут голосовать не на своем избирательном участке, рекомендуется запланировать больше времени на процедуру голосования.
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