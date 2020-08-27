Ученикам 1-3-х классов в Латвии больше не будут ставить оценки

По словам Пестова, изменения в системе оценивания ждут учеников 1-3-х классов, где больше не будет выставления оценок, учитель будет оценивать конкретные достигнутые учеником результаты.

Для каждого предмета будут определены достигаемые результаты, а учитель будет оценивать, какую часть запланированного каждый ученик освоил. Эта информация будет доступна и родителям, чтобы они могли сделать вывод об успехах своего ребенка.

В свою очередь, с 4-го по 12-й класс оценки будут выставляться, как и прежде, по 10-балльной шкале, и здесь основной целью оценки будет описание того, что ребенок действительно умеет, понимает и может продемонстрировать. Каждая оценка будет формировать текущий результат ученика с тем, чтобы во время следующих проверок ученик мог его улучшить.

Пестов отметил, что улучшенная система обучения побудит учителей уделять больше времени обратной связи, а не оцениванию.

Кроме того, новый подход к обучению обеспечит приобретение более широких обобщающих навыков, будет способствовать связи между различными предметами и позволит использовать разные способы решения задач. Учителя также будут предлагать более творческие и исследовательские задания.

Руководитель Государственного центра содержания образования (ГЦСО) Гунтар Цатлакс отметил, что уже через несколько дней, 1 сентября, школы начнут внедрять усовершенствованное учебное содержание, подчеркнув, что вначале, возможно, будут ошибки, недоразумения и проблемы, но это нормально.

Он пояснил, что в новом учебном году ожидаются формальные изменения в 1-х, 4-х, 7-х и 10-х классах, в том числе с 4-го класса школьники начнут изучать второй иностранный язык, будет введен предмет "Театральное искусство", а также создана новая область обучения технологиям со сменой акцента на разных предметах.

Параллельно в этом учебном году будет происходить постепенный переход к обучению на латышском языке в школах, реализующих программы обучения нацменьшинств, напомнил Цатлакс.

Он подчеркнул, что на уровне средней школы у учащихся будет возможность углубиться в свои интересы и будущие цели, глубоко изучить то, что им интересно, а также обобщить то, что они узнали на этапе основного образования.

Цатлакс высказал надежду на то, что новая учебная программа приведет к появлению более подготовленных выпускников средних школ с более глубоким пониманием своей будущей профессии и навыками, а также большей мотивацией и привычкой к обучению на протяжении всей жизни.

Руководитель ГЦСО напомнил, что по завершении этапа основного образования ученики будут сдавать три экзамена - по латышскому языку, иностранному языку и математике. В свою очередь, четвертым будет междисциплинарный тест по социальным и гражданским, естественным и техническим дисциплинам.

В свою очередь на этапе среднего образования ученик должен будет сдать как минимум на оптимальном уровне экзамены по латышскому языку, иностранному языку и математике, а также сдать два экзамена по каким-либо из углубленных курсов на высшем уровне.

Первыми новые экзамены будут сдавать выпускники 2022/2023 учебного года.