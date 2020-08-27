Силовики задерживают участников акции протеста на площади Независимости в Минске

Вечером, 27 августа, в Минске начали массово задерживать работников СМИ, которые освещают события в городе.

Силовики оцепили площадь и никого не выпускали: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. Они проверили документы у журналистов, предупредили, что начнется зачистка.

Около 19.30 на площади начались задержания. По словам корреспондента tut.by, людей заводили в автозаки без применения силы.

Всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении, после чего из толпы по одному спокойно начали выводить парней и отводить в автозак.

По данным правозащитников, по состоянию на 20.30, задержано более 55 человек. Среди задержанных журналистов - сотрудники "Радио Свобода", ТАСС, "РИА Новости", BBC, Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Журналистов усадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".

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