Силовики задерживают участников акции протеста на площади Независимости в Минске

После 19 часов 27 августа на площадь Независимости в Минске пришли протестующие. Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее, - сообщают корреспонденты белорусского портала tut.by.
Вечером, 27 августа, в Минске начали массово задерживать работников СМИ, которые освещают события в городе.
Силовики оцепили площадь и никого не выпускали: по данным журналистов, в окружение попало около тысячи человек. Они проверили документы у журналистов, предупредили, что начнется зачистка.
Около 19.30 на площади начались задержания. По словам корреспондента tut.by, людей заводили в автозаки без применения силы.
Всех, кто пришел на площадь, через несколько минут сразу оцепили силовики и разделили на две группы. Сперва их просто держали в оцеплении, после чего из толпы по одному спокойно начали выводить парней и отводить в автозак.
По данным правозащитников, по состоянию на 20.30, задержано более 55 человек. Среди задержанных журналистов - сотрудники "Радио Свобода", ТАСС, "РИА Новости", BBC, Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Журналистов усадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".
Галерея: Протесты в Беларуси
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