Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская

Умер создатель мультсериала Скуби-Ду

ФОТО: https://twitter.com/ANIMATIONWorld

Сценарист и художник-мультипликатор Джо Клеменс Руби (Joe Ruby) скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Variety.

В Уэст-Лейк-Виллидж, штат Калифорния скончался один из создателей оригинального мультсериала про собаку Скуби-Ду. Причина смерти была естественной. 

Популярный мультсериал "Скуби-Ду, где ты!" вышел в 1969 году. Его создал Джо Руби в соавторстве с Кеном Спирсом. Никто сначала не рассчитывал, что у проекта будет успех.

Джо Руби также работал над такими сериалами как "Чудо-пес Динамит" (Dynomutt) и "Ябберджау" (Jabberjaw).

У него осталась жена Кэрол и четверо детей: Клифф Руби (Элана), Дина Зевин, Крейг Руби (Флор), Дебби Винсберг (Лью) и десять внуков. Джо не переставал творить и писать до самой смерти.

Успех мультсериала Скуби-Ду позволил этому образу жить и подарил несколько экранизаций, включая два крупнобюджетных голливудских фильма с участием Сары Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего в главных ролях.

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