Умер создатель мультсериала Скуби-Ду

В Уэст-Лейк-Виллидж, штат Калифорния скончался один из создателей оригинального мультсериала про собаку Скуби-Ду. Причина смерти была естественной.

Популярный мультсериал "Скуби-Ду, где ты!" вышел в 1969 году. Его создал Джо Руби в соавторстве с Кеном Спирсом. Никто сначала не рассчитывал, что у проекта будет успех.

Джо Руби также работал над такими сериалами как "Чудо-пес Динамит" (Dynomutt) и "Ябберджау" (Jabberjaw).

У него осталась жена Кэрол и четверо детей: Клифф Руби (Элана), Дина Зевин, Крейг Руби (Флор), Дебби Винсберг (Лью) и десять внуков. Джо не переставал творить и писать до самой смерти.

Успех мультсериала Скуби-Ду позволил этому образу жить и подарил несколько экранизаций, включая два крупнобюджетных голливудских фильма с участием Сары Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего в главных ролях.

Joe Ruby, the co-creator of beloved cartoon “Scooby-Doo,” has passed away. He was 87. https://t.co/uzLx5C2HX8 — GMA News (@gmanews) August 28, 2020