Соленые с лисичками и сладкие с ягодами: рецепты бельгийских вафель к началу учебного года

Первый день школы для семьи почти как начало нового года, к тому же в этом году дети вернутся за парты после длительного перерыва, поэтому, отмечая День знаний, побалуйте своих близких вкусными бельгийскими вафлями!
Национальная сеть розничной торговли ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагает рецепты сладких и соленых вафель, которые порадуют как школьников, так и их близких, а позже обязательно найдут свое место в семейном меню выходного дня.
Вафли из кукурузной муки с яйцом и соусом из лисичек
Время приготовления 20 минут + 20 минут на подготовку теста
Ингредиенты (на 4 порции):
- 150 г кукурузной муки;
- 125 г пшеничной муки;
- 1/2 ч. л. соды;
- 2 ч. л. белого винного уксуса;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. соли;
- 1 яйцо;
- 250 мл ряженки;
- 40 г растопленного масла;
- 1 ч. л. чесночного порошка;
- 1 ст. л. сушеного укропа.
Для соуса:
- 300 г лисичек;
- 2 ст. л. рапсового масла;
- 2 дольки раздавленного чеснока;
- 1 маленькая мелко нарезанная луковица;
- соль, черный перец;
- 4 ст. л. крем-сыра;
- рубленый укроп для украшения;
- 4 яйца для подачи.
Приготовление:
- Смешайте оба вида муки, соду, разрыхлитель, соль, чесночный порошок и укроп в одной емкости.
- В другой емкости смешайте яйцо, ряженку и уксус.
- К смеси из яйца, ряженки и уксуса постепенно добавляйте сухую смесь, смешайте все до однородной консистенции.
- Добавьте растопленное масло, перемешайте и отставьте тесто в сторону на 20 минут.
- В это время приготовьте соус из лисичек. Лисички хорошо промойте, крупные грибы порежьте.
- На предварительно разогретой сковороде в рапсовом масле обжарьте грибы, лук и чеснок (все одновременно).
- Жарьте 5-10 минут, пока из грибов не испарится вся жидкость.
- Добавьте к соусу крем-сыр, соль и перец, дайте сыру растаять и выключите огонь (если хотите, чтобы соус был более жидким, добавьте немного воды или молока).
- Выпекайте тесто в разогретой вафельнице до золотистого цвета (количество теста на одну вафлю зависит от размера вафельницы).
- Пожарьте яйца.
- Положите на вафлю жареное яйцо, сверху накройте второй вафлей, полейте соусом из лисичек и украсьте рубленым укропом.
Наслаждайтесь в горячем виде!
Овсяные вафли с ягодами
Время приготовления 20 минут + 20 минут на подготовку теста
Ингредиенты (на 4 порции):
- 150 г пшеничной муки;
- 90 г размолотых в блендере или кофемолке овсяных хлопьев;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- щепотка соли;
- 1 ст. л. коричневого сахара;
- 250 мл молока;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. рапсового масла.
Для соуса:
- 300 мл греческого йогурта;
- 2 ст. л. меда;
- 100 г сыра маскарпоне;
- ягоды для украшения.
Приготовление:
- Смешайте все сухие ингредиенты в большой емкости. В центре смеси сделайте углубление, разбейте туда яйца, добавьте молоко и рапсовое масло. Смешайте все венчиком и оставьте на 20 минут при комнатной температуре.
- Приготовьте соус - взбейте йогурт с сыром маскарпоне и медом или сахаром (мед добавьте в последнюю очередь).
- Приготовьте вафли - выпекайте вафли в разогретой вафельнице до золотистого цвета.
Украсьте ягодами и подавайте вместе с соусом.
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