Очень печальная судьба "пепельной женщины" с фотографии после терактов 11 сентября

"Там был сильный гул, как от поезда, и я увидел большие облака дыма и пыли, которые поднимались между зданиями", - рассказал Хонда через несколько лет после теракта.

Он быстро выбежал в вестибюль здания, где полиция собирала людей, чтобы спасти их от ужаса.

"Вошла женщина, полностью покрытая пылью. Можно было заметить, что она была хорошо одета. Она постояла там секунду,

и перед тем, как полиция начала направлять людей вверх по лестнице, я успел сделать один снимок", - вспоминает Хонда 2011 год.

Женщину звали Марси Бордерс, она только начала работать в американском банке, который находился во Всемирном торговом центре. Ей тогда была 28 лет, и ее фотография, которую на весь мир распространило агентство AFP, стала одним из самых знаковых отражений того мрачного дня. Фотография и сама Бордерс получили прозвище "Пепельная женщина".

ФОТО: AFP/Scanpix

После теракта Бордерс впала в глубокую депрессию и начала употреблять наркотики, но в конце концов, по ее словам, она "нашла покой" после реабилитации и смерти Усама бен Ладена. Тем не менее в 2014 году у женщины был диагностирован рак желудка.

Она умерла в 2015 году в возрасте 42 лет.

"Моя мать выиграла великий бой. Она была не только "пепельной женщиной", но и моей героиней, и она всегда будет жить во мне",

- сказала ее дочь Ноэль Бордерс газете New York Post.

Тогда двоюродный брат Марси Джон Бордерс на Facebook писал, что она сдалась болезни, которая мучила ее с 11 сентября 2001 года.

Когда у нее обнаружили рак, Джон размышлял, связано ли это с терактом.

"Я спрашивала себя, вызвал ли этот теракт появление раковых клеток во мне? Я в этом уверена, поскольку до произошедшего я была абсолютно здорова. Даже мой холестерин был в норме, не говоря уже о давлении. Также я не страдала от диабета. Как полностью здоровый человек на следующий день может проснуться с раком? - делилась своими мыслями Марси в интервью газете Jersey Journal.

Некоторые виды рака входят в число заболеваний, лечение которых покрывает фонд компенсаций 11 сентября, но до сих пор неясно, существует ли связь между раком и пылью, которая образовалась после теракта.

В 2014 году, всего через месяц после того, как у Марси Бордерс диагностировали рак, три пожарных, которые были на вызове 11 сентября, умерли в один день. У всех у них был рак.

"Пока мы чествуем и вспоминаем этих людей,

это является напоминанием о том, что даже через 13 лет влияние терактов 11 сентября на здоровье людей не прекратилось и будет продолжаться еще много лет",

- заявила тогда сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Фотограф Хонда в 2015 году рассказал газете The Washington Post, что с Бордерс не виделся с тех пор, как встретился с ней сразу после теракта.

"Мне очень грустно слышать о смерти Марси. У нее была тяжелая жизнь", - писал Хонда.

В 2011 году Бордерс рассказала изданию Telegraph, что она все еще хранит одежду, в которой была, когда ее сфотографировали. Вещи она так и не постирала, они все в пыли башен-близнецов.